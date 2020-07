Die Bundesregierung treibt die Forschung an Energiespeichern der nächsten Generation und ihrer Herstellung voran: Das Ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gab im Juli neue Investitionen von 100 Millionen Euro in die Batterieforschung an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen bekannt. Als Teil des Dachkonzepts „Forschungsfabrik Batterie“ sollen vier weitere Kompetenzcluster die Batterieforschung in Deutschland entlang der gesamten Wertschöpfungskette stärken.

„Die Batterietechnologie ist eine entscheidende Schlüsseltechnologie der Zukunft. Das beginnt bei der Mobilität, geht über die Energiespeicherung in Stromnetzen und Haushalten und endet noch lange nicht bei industriellen Anwendungen, Medizingeräten oder Powertools“, so Bundesforschungsministerin Anja Karliczek. „In den vergangenen zehn Jahren wurde die Batterieforschungslandschaft in Deutschland neu aufgestellt. Diese Arbeit trägt Früchte: Deutschland ist mittlerweile wieder im besten Sinne ein ‚Hotspot‘ in der Batterieforschung.“

Die neuen Batterie-Kompetenzcluster widmen sich Zukunftsthemen der Batterieforschung von der Produktion und Nutzungskonzepten über Recycling bis zur Qualitätssicherung. Das Ziel ist der Transfer in die industrielle Anwendung. Die zusätzlichen Kompetenzcluster sollen im Oktober dieses Jahres starten – das BMBF investiert in die folgenden vier Projekte:

Intelligente Batteriezellproduktion (InZePro) : Im Fokus steht die Erhöhung und Flexibilisierung der Produktivität der Zellproduktion. Erreicht werden soll dies durch eine ganzheitliche Optimierung des Produktionssystems unter Einsatz von Lösungen der Industrie 4.0. Schwerpunkte sind dabei: Innovative agile Anlagentechnik, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz (KI) in der Produktion sowie virtuelle Produktionssysteme. Fördersumme: rund 30 Millionen Euro

Recycling / Grüne Batterie (greenBatt) : Zentrales Handlungsfeld des Kompetenzclusters ist die systematische Gestaltung des Batterielebenszyklus, die Berücksichtigung und Weiterentwicklung effizienter Recyclingtechnologien und die Integration von rückgewonnenen Materialien in die Batteriezellproduktion. Ziel ist es Stoffkreisläufe zu schließen. Fördersumme: rund 30 Millionen Euro

Batterienutzungskonzepte (BattNutzung) : Ziel ist das tiefgehende Verständnis von Batteriezuständen und -verhalten, um zu entscheiden, wann die Zweitnutzung (Second Use) von Batteriespeichern möglich und für welche Anwendung sinnvoll ist. Fördersumme: rund 20 Millionen Euro

Analytik / Qualitätssicherung (AQua): Die stete Verbesserung der Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig langer Lebensdauer und hoher Sicherheit von Batterien erfordert Kompetenzen zur Analyse und Qualitätssicherung. Ziel ist die gemeinschaftliche Erarbeitung von Methoden, Strategien und Standards. Fördersumme: rund 20 Millionen Euro

Drei Kompetenzcluster zu den Themen Batteriezellproduktion (ProZell), Festkörperbatterien (FestBatt) und Batteriematerialien (ExcellBattMat) laufen bereits. Beteiligt sind laut dem BMBF mehr als 40 Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Die Kompetenzcluster seien zudem eng an die Industrie angebunden, um einen Schulterschluss und den Transfer zwischen Wissenschaft und Industrie zu erreichen.