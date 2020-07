BMW-Chef Oliver Zipse hat im Mai versichert, dass die geplante beschleunigte Elektrifizierung des Konzerns nicht von der Coronavirus-Krise beeinträchtigt wird. Ende Juni ergänzte er, dass das Thema Nachhaltigkeit allgemein bei den Bayern weiter vorangetrieben werden soll. Das umfasse bereits beschlossene sowie neue, „radikal ganzheitliche“ Maßnahmen.

Die Pandemie habe die Weltwirtschaft aus der Bahn geworfen, das führe auch bei BMW zu deutlichen Einschnitten bei einer Reihe von Projekten. „Ich habe aber immer klargestellt: Bei Nachhaltigkeit, beim Klima- und Umweltschutz wird es keine Abstriche geben“, sagte Zipse. „Das Thema ist entscheidend für die Zukunft unserer Gesellschaft. Deswegen müssen wir gerade in herausfordernden Zeiten die richtigen Weichen stellen – und werden die Schlagzahl sogar nochmal erhöhen.“

Den Energieverbrauch je produziertem Fahrzeug habe man zuletzt um über 40 Prozent gesenkt, Abfall und CO2-Emissionen um über 70 Prozent reduziert. Deshalb liege BMW bei den CO2-Emissionen je produziertem Fahrzeug deutlich unter den Werten der übrigen deutschen Autoindustrie. „Wir hatten fast alle Ziele schon vergangenes Jahr erfüllt. Deswegen konnten wir frühzeitig damit beginnen, für die Zukunft eine völlig neue Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln“, so Zipse.

Nachhaltigkeit „auf einer völlig neuen Ebene“

Details der Pläne wollte der BMW-Boss noch nicht verraten, da noch letzte formale Beschlüsse ausstehen. Er könne aber schon jetzt sagen, dass der Ansatz „radikal in seiner Ganzheitlichkeit“ sei, BMW werde das Thema Nachhaltigkeit „auf eine völlig neue Ebene“ heben. Im Fokus stehe dabei eine „nachvollziehbare Wirksamkeit“ durch klare und messbare Ziele – „aber die werden dieses Mal weit über unseren direkten Einflussbereich hinausgehen“.

Als konkretes Beispiel nannte Zipse das Vorhaben, die gesamte Ökobilanz der Produkte von BMW von den Ressourcen bis zum Recycling zu verbessern. Je stärker sich etwa die E-Mobilität durchsetze, desto mehr verschiebe sich bei der CO2-Reduzierung der Fokus auf die vorgelagerte Wertschöpfung. Das gelte insbesondere für die energieintensive Herstellung der Hochvoltspeicher. Bei einem reinen Elektroauto entfielen bis zu 40 Prozent der CO2-Emissionen allein auf die Herstellung der Batteriezellen. Und je nach Produktionsstandort und dem dortigen Strom-Mix werde rund ein Drittel davon durch Stromverbrauch direkt beim Zellhersteller verursacht. Hier wolle BMW ansetzen.

„Wir haben jetzt mit unseren Zellherstellern vertraglich vereinbart, dass sie bei der Produktion unserer fünften Generation von Batteriezellen nur noch Grünstrom verwenden“, erklärte Zipse. Die Akkus kommen in der neuen, ebenfalls fünften Generation von BMWs Elektroantrieb zum Einsatz, die 2020 mit dem SUV iX3 eingeführt wird. Im nächstes Jahr folgen der Technologieträger iNEXT und das Gran Coupé i4. „Bei dem steigenden Volumen wird der Einsatz von Grünstrom dafür sorgen, innerhalb der nächsten zehn Jahre rund 10 Millionen Tonnen CO2 einzusparen“, so Zipse. „Zum Vergleich: Das ist etwa die Menge an CO2, die eine Millionen-Stadt wie München pro Jahr emittiert.“

Neben der Reduzierung beim Ressourcenverbrauch und den Emissionen sei BMW „voll auf Kurs“, seine CO2-Flottenziele in der EU zu erfüllen. Außerdem beziehe man dieses Jahr erstmals an allen von der BMW Group betriebenen Werken und Standorten sowie in dem Joint Venture BBA in China ausschließlich Strom aus regenerativen Energiequellen. Für CO2-Reduzierung in der Automobilbranche sei das Zusammenspiel von Hersteller und Zulieferer nötig: „Wir können unsere Partner zu solchen Schritten nur bewegen, wenn wir selber weiterhin als Vorbild vorangehen. Das werden wir mit unserer neuen Strategie sehr klar tun“, unterstrich Zipse.

100 Millionen Euro für nachhaltiges Kobalt

Vor kurzem hat BMW einen weiteren Aspekt seiner Nachhaltigkeitsstrategie bekanntgegeben: Der Konzern kauft den für Batteriezellen wichtigen Rohstoff Kobalt nun direkt ein. Dafür habe man einen Liefervertrag mit dem marokkanischen Bergbau-Unternehmen Managem Group unterzeichnet. Das Vertragsvolumen betrage rund 100 Millionen Euro, die BMW Group decke damit rund ein Fünftel des Kobalt-Bedarfs für die fünfte Generation ihrer elektrischen Antriebe ab. Rund vier Fünftel des benötigten Kobalts werde das Unternehmen aus Australien beziehen.

„Kobalt ist ein wichtiger Rohstoff für die Elektromobilität. Mit der Unterzeichnung des heutigen Liefervertrags mit Managem sichern wir unseren Rohstoffbedarf für Batteriezellen weiter ab“, so Andreas Wendt, Vorstand der BMW AG für Einkauf und Lieferantennetzwerk. „Wir treiben die Elektrifizierung unserer Fahrzeugflotte konsequent voran. Bereits 2023 wollen wir 25 elektrifizierte Modelle im Angebot haben, davon mehr als die Hälfte vollelektrisch. Entsprechend steigt der Bedarf an Rohstoffen. Allein für Kobalt rechnen wir bis 2025 etwa mit einer Verdreifachung unseres heutigen Bedarfs.“