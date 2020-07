Citroën erwartet steigenden Elektroauto-Absatz

Citroën hat vor kurzem den neuen C4 vorgestellt, der künftig als Limousine mit erhöhter Karosserieform sowie erstmals in einer Elektroauto-Version gebaut wird. Wie die Konzernschwestern in der PSA-Gruppe (DS, Peugeot, Opel) wollen die Franzosen künftig diverse voll- und teilelektrische Stromer anbieten. Die Nachfrage nach diesen Modellen könnte infolge der Coronavirus-Krise nach Meinung von Citroën-Chef Vincent Cobée deutlich zunehmen.

Bei der Präsentation des C4 sagte Cobée laut Autocar, dass emissionsarme Fahrzeuge wie Elektro- und Hybridautos derzeit einen Anteil von etwa sechs Prozent am Absatz von PSA haben. Für den elektrischen ë-C4 im C-Segment hofft Citroën auf einen größeren Anteil von bis zu zehn Prozent: „Wegen der Stimmung bei den Kunden, der zunehmenden Entwicklung bei der Infrastruktur und neuen Emissionsvorschriften“, erklärte der Citroën-CEO. Die letzten Monate hätten „einen Wandel der Gesellschaft gezeigt, und ein Weg für den Wirtschaftsaufschwung ist die Umgestaltung von Regularien mit einem Vorstoß in Richtung Fahrzeuge mit niedrigen Emissionen“.

Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Krise zu mildern, haben viele Länder Konjunkturmaßnahmen beschlossen. Auch die Automobilbranche wird gefördert – in Deutschland mit klarem Fokus auf E-Mobilität. Cobée könne sich vorstellen, dass der Marktanteil „sehr, sehr schnell“ in Richtung 20 Prozent wächst, insbesondere mit einem Auto wie dem C4. Saubere Mobilität sei keine Forderung von „Ökofreaks“. Vielmehr gehe es den Leuten darum, nicht mehr zu Tankstellen zu müssen und zu Hause laden zu können. Wenn man dafür aber nur elektrische Stadtautos anbiete, werde die Verbreitung eingeschränkt.

Der Citroën-Chef merkte an, dass die Käufer weiter von den höheren Preisen von Elektro-Modellen abgeschreckt werden. „Jeder, der in den letzten zehn Jahren in der Autoindustrie gearbeitet hat, weiß von den enormen Herausforderungen durch Elektroautos hinsichtlich der Kosten für Batterien und Entwicklung“, so Cobée. „Aber als Bürger wissen wir, dass wir umsteigen würden, wenn ein Elektroauto ungefähr das Gleiche wie ein Auto mit Verbrennungsmotor kostet.“

Der kürzlich für deutlich unter 10.000 Euro angekündigte Kleinstwagen Ami sei ein „Statement“ dafür, dass Elektroautos erschwinglich sein können, sagte Cobée. Mit dem C4 zeige Citroën jetzt, dass E-Pkw nicht nur Stadtautos sein können, sondern auch Kombilimousinen für Familien mit über 300 Kilometer Reichweite. Zwar ist der ë-C4 in der Anschaffung teurer als Verbrenner, inklusive der Betriebskosten und dem Restwert seien entsprechende Modelle aber schon „hochgradig vergleichbar“. Mit den im Zuge der Corona-Krise kommenden Fördermaßnahmen seien die Preise von Elektroautos sogar „außerordentlich wettbewerbsfähig“, meinte Cobée.