Hyundai hat die ersten Exemplare seines Brennstoffzellen-Lkw Xcient in Richtung Schweiz verschifft. Das schwere Nutzfahrzeug wird von einem Elektroantrieb bewegt, für den an Bord mit Hilfe von Wasserstoff Strom erzeugt wird. Es handelt sich laut dem südkoreanischen Hersteller um das erste in Großserie produzierte Fahrzeug dieser Art.

Zunächst kommen zehn Xcient in der Schweiz auf die Straßen, weitere 40 sollen bis Ende dieses Jahres folgen. Die Übergabe an Kunden ist ab September 2020 geplant. Bis 2025 will Hyundai 1600 Einheiten seines Brennstoffzellen-Lkw in die Schweiz bringen.

„Der Xcient Fuel Cell ist real und nicht einfach ein Zukunftsprojekt“, so Hyundais Nutzfahrzeug-Chef In Cheol Lee. „Mit diesem bahnbrechenden Fahrzeug, das heute bereit ist für den Einsatz auf der Straße, setzt Hyundai einen Meilenstein in der Geschichte der Nutzfahrzeuge und im Aufbau einer Wasserstoffgesellschaft. Die Schaffung eines vollständigen Wasserstoff-Ökosystems, das die Transportbedürfnisse durch Nutzfahrzeuge wie den Xcient Fuel Cell abdeckt, sorgt für einen Paradigmenwechsel, der die Umwelt von den Emissionen des Automobils befreit.“

Der maximal 85 km/h schnelle Xcient nutzt ein 190-kW-System, das aus zwei gleich starken sogenannten Stacks – in Reihe geschaltete Brennstoffzellen – besteht. Der Kraftstoff für die Stromerzeugung wird in sieben großen Tanks untergebracht, die zusammen knapp 32 Kilogramm Wasserstoff fassen. Der für den 350 kW (479 PS) leistenden E-Antrieb generierte Strom wird in einer 73,2-kWh-Batterie zwischengespeichert. Laut Hyundai lassen sich um die 400 Kilometer am Stück zurücklegen. Der anschließende Tankvorgang sei in acht bis 20 Minuten erledigt.

Hyundai bewirbt seine mit Wasserstoff-Technologie kombinierte Elektrotechnik mit Verweis auf die vergleichsweise großen Reichweiten und kurzen Tankzeiten als gute Lösung für den Schwerverkehr. Die Südkoreaner arbeiten bereits an einem neuen Zugfahrzeug mit „haltbarem, leistungsstarkem“ Brennstoffzellen-Antrieb für bis zu 1000 Kilometer Reichweite. Das Fahrzeug soll weltweit vertrieben werden, auch in Europa.

Dass Hyundai seinen aktuellen Brennstoffzellen-Lastwagen Xcient zuerst im großen Stil in der Schweiz einsetzt, begründet das Unternehmen unter anderem mit dem Entfall der dortigen „Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe“ (LSVA) für Null-Emissions-Fahrzeuge. Dadurch würden die Kilometerkosten des Brennstoffzellen-Lkw ähnlich wie bei herkömmlichen Diesel-Modellen ausfallen.

Hyundai sieht für den Betrieb der Brennstoffzellen-Lkw mit Hilfe erneuerbarer Energien, insbesondere Wasserkraft gewonnenen „sauberen Wasserstoff“ vor. „Um wirklich CO2-Emissionen zu reduzieren, fahren alle Lkw nur mit grünem Wasserstoff“, betont das Unternehmen. Die Schweiz sei eines der Länder mit dem weltweit größten Anteil an Wasserkraft und die Versorgung mit ausreichend grüner Energie daher gewährleistet.