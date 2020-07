Das Startup Volta Trucks mit Niederlassungen in Großbritannien und Schweden hat einen futuristischen elektrischen 16-Tonnen-Laster angekündigt. Das Unternehmen hat ehrgeizige Pläne: Man wolle der weltweit nachhaltigste Hersteller von Nutzfahrzeugen werden, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.

Das erste Fahrzeug, der 9,46 Meter lange und 2,55 Meter breite Volta Zero mit 90 km/h Höchstgeschwindigkeit, wurde laut dem Hersteller speziell für die alternative Antriebsart und den Einsatz als großer Lieferwagen in der Innenstadt konzipiert. Die Batterie verfügt über 150 bis 200 kWh Speicherkapazität, was für 150 bis 200 Kilometer Reichweite mit einer Ladung gut sein soll. Die maximale Nutzlast wird mit 8,6 Tonnen angegeben, das Ladevolumen mit 37,3 m³.

Der Entfall des sperrigen Verbrennungsmotor in der Front ermöglicht im Volta Zero einen zentralen und tiefen Sitzplatz für den Fahrer. In Kombination mit großen Fenstern vorne und an den Seiten soll sich ein 220-Grad-Sichtfeld ergeben, das gefährliche tote Winkel reduziert.

Neben dem lokal emissionsfreien E-Antrieb rückt Volta den Einsatz von Flachs und biologisch abbaubaren Harzen in den Fokus, die unter anderem für die Außenteile der Karosserie sowie bei Teilen der Innenverkleidung des Zero verwendet werden. Der nachhaltige Verbundwerkstoff sei leichtgewichtig und leite keinen Strom, was im Falle eines Unfalls das Risiko eines Kurzschlusses senke. Kommt es zu einem Crash, breche das Material flexibel ohne scharfe Kanten. Das Flachs-Gewebe biete zudem eine bessere Schwingungsdämpfung als Carbonfaser oder andere vergleichbare Leichtbaumaterialien. Später soll sich der Werkstoff in der bestehenden Entsorgungswirtschaft verbrennen und dadurch Energie zurückgewinnen lassen.

„Nachhaltigkeit ist der Kern unseres Geschäfts. Die Rettung des Planeten kann nicht warten, sie muss jetzt stattfinden, und Volta Trucks will bei dem rasanten Wandel im Segment großer Nutzfahrzeuge führen – von veralteten Diesel- zu sauberen und sicheren Technologie-Lösungen“, so der Gründer des Startups Carl-Magnus Norden.

Konkretes zum Zeitplan für den Marktstart hat Volta bisher nicht verraten. Auch zu den Preisen schweigt sich das Unternehmen noch aus. In einem nächsten Schritt soll ein erster Prototyp fertiggestellt und bis Ende dieses Jahres vorgestellt werden. Anfang 2021 sollen dann zu Testzwecken Vorserienfahrzeuge in Kooperation mit Kunden auf die Straßen kommen.