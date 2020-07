Ford bietet seine Kleintransporter Tourneo Custom und Transit Custom Plug-in-Hybrid ab Herbst mit einem sogenannten Geofencing-Modul an. Die Teilzeit-Stromer schalten damit etwa in städtischen Umweltzonen automatisch auf lokal emissionsfreien Elektroantrieb um. Die Technologie dafür kann ab Herbst auch in bereits produzierte Modelle nachgerüstet werden.

Tourneo Custom und Transit Custom können in den Ausführungen als Plug-in-Hybride gemäß NEFZ-Norm bis zu 53 Kilometer rein elektrisch fahren. Sie sind damit von etwaigen Zufahrtsbeschränkungen in städtische Umweltzonen befreit. Das System kombiniert einen 1,0 Liter großen Benzinmotor mit einer E-Maschine und einer 13,6-kWh-Batterie. Der Verbrenner agiert dabei als Generator für die auch extern via Kabel aufladbare Batterie. Im Zusammenspiel sind laut Ford rund 500 Kilometer am Stück möglich.

Die Geofencing-Technologie sorgt dafür, dass die Kleintransporter beim Überschreiten einer geografisch definierten Begrenzung – beispielsweise beim Einfahren in eine städtische Umweltzone – vom Benzin- in den Elektromodus wechseln. Zur Lokalisierung muss das Fahrzeug seine genaue Position selbst senden oder die externe Abfrage seiner Position erlauben. Die Ein- oder Ausfahrt in eine Geofencing-Zone wird mithilfe von GPS registriert. Die Fahrzeugnutzer können auch eigene „grüne Zonen“ festlegen, um etwa in der Nähe von Schulen und Spielplätzen lokal emissionsfrei zu fahren.

Die plug-in-hybriden Tourneo Custom und Transit Custom wechseln beim Eintritt in eine Geofencing-Zone nur dann in den E-Betrieb, wenn die Batterie ausreichend geladen ist. Beim Verlassen der Umweltzone können die Fahrzeuge selbsttätig in den am besten geeigneten Fahrmodus umschalten. Wird der Benzinmotor aktiviert, erzeugt dieser Strom, um die Reichweite zu vergrößern. Das Geofencing-Modul zeichnet Informationen über den rein batterie-elektrischen Betrieb in den entsprechenden Geofencing-Zonen auf. Die verschlüsselten Daten könnten bei Bedarf mit lokalen Behörden geteilt werden, um die Einhaltung der Vorschriften in Umweltzonen zu kontrollieren.

„Die Verbesserung der Luft- und Lebensqualität in unseren Städten ist ein Ziel, auf das wir alle hinarbeiten müssen“, so Mark Harvey von Ford Europa. „Die Custom PHEV-Baureihe und ihre neue Geofence-Funktion helfen unseren Kunden, einen signifikanten Beitrag zu diesem Ziel zu leisten, ohne dabei Kompromisse in puncto Effizienz und Produktivität eingehen zu müssen.“

In einem kürzlich von Ford in London durchgeführten Praxistest mit einer Flotte von Transit Custom Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen kam das Unternehmen zu dem Ergebnis, dass die leichten E-Nutzfahrzeuge nachweislich zur Verbesserung der Luftqualität beitragen können – „denn 75 Prozent der gefahrenen Kilometer wurden im Elektromodus zurückgelegt“, heißt es dazu. Ähnliche Praxistests finden derzeit in Köln und in der spanischen Stadt Valencia statt.