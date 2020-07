Der schwedisch-chinesische Autohersteller NEVS hat 2017 die autonom-elektrische Studie für geteilte Mobilität InMotion vorgestellt. Mitte letzten Jahres gab das Unternehmen dann eine zusammen mit dem auf Selbstfahr-Technik spezialisierten China-Startup AutoX geplante elektrische Robo-Taxi-Flotte für Europa bekannt. Nun präsentierte NEVS den aktuellen Stand seiner E-Shuttle-Technologie.

NEVS bereitet laut seiner jüngsten Mitteilung ein Ökosystem für neue Mobilität mit der Bezeichnung PONS vor. Es handele sich dabei um die erste Generation von autonomen Fahrzeugen mit vernetzter Benutzeroberfläche für den Verkehr in „smarten“ und nachhaltigen Städten. Im Zentrum des Vorhabens steht der hochautomatisierte, 4266 mm lange, 2021 mm breite und 1950 mm hohe Sango. Das 2,5 Tonnen schwere Gefährt bezieht seine Energie aus einer 62-kWh-Batterie, die sich in 5,5 Stunden füllen lässt. Als Reichweite werden über 200 Kilometer gemäß WLTP-Norm angegeben.

Das neue NEVS-Shuttle basiert auf der Prämisse, dass die Menschen autonome Fahrzeuge nicht selbst besitzen müssen. Vielmehr gehe es zukünftig darum, zu einem fairen Preis innerhalb der Stadt flexibel von einem zum anderen Ort chauffiert zu werden. Mit Lästigkeiten wie dem Finden eines Parkplatzes, Tanken oder der Wartung des Fahrzeugs sowie dessen Betriebskosten bräuchten sich die Nutzer nicht mehr beschäftigen. Abstriche bei der Sicherheit, dem Komfort und der Privatsphäre soll es dabei nicht geben, so NEVS.

Der jetzt vorgestellte, zusammen mit den Selbstfahr-Experten von AutoX konzipierte Sango kann laut den Entwicklern mit allen verfügbaren Software-Lösungen für autonomes Fahren ausgestattet werden. Das Interieur ist flexibel für drei Einsatzzwecke ausgelegt: die Beförderung in der Gruppe oder in einer Familie sowie private Fahrten. Je nach Verwendung finden im Sango in drei Reihen und auf verschiebbaren Sitzen bis zu sechs Personen Platz. Für Privatsphäre sorgen bei Bedarf vier in der Höhe verstellbare Trennwände, die das Fahrzeug in vier kleinere Bereiche für den Transport ebenso vieler Personen teilen.

Das PONS-Mobilitätssystem von NEVS umfasst neben dem Sango eine Benutzerschnittstelle in Form einer App sowie ein Flottenmanagement-System, das den Einsatz der Fahrzeugflotte innerhalb der Stadt optimiert. „Von A nach B mit selbstfahrenden Elektrofahrzeugen zu gelangen, ist nicht in so weiter Ferne, wie es die Autoindustrie vielleicht vermittelt“, sagt Anna Haupt von NEVS. „Das Zeitalter einer Person pro Fahrzeug und der Besitz eines Autos gehören bald der Vergangenheit an. Eine neue Ära steht vor der Tür, in der Autos für die Stadt-Mobilität und eine bessere Lebensqualität für jeden Einzelnen optimiert sind.“

In einem nächsten Schritt sollen im Rahmen eines Pilotprojekts in der schwedischen Hauptstadt Stockholm zehn Robo-Taxis in den öffentlichen Betrieb gehen. Die erste Version des Sango wird derzeit am NEVS-Standort Trollhättan mit einer Maximalgeschwindigkeit von zunächst 15 km/h getestet. Die nächste Generation soll bis zu 50 km/h schnell fahren, 70 km/h hält NEVS für die meisten Städte für ausreichend.