Der Chef von Volvos künftig auf hochwertige und leistungsstarke Stromer spezialisierten Tochter Polestar Thomas Ingenlath hat in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland über das Geschäftskonzept hinter dem ersten reinen Elektroauto der Marke gesprochen.

Polestar hat früher Modelle von Volvo veredelt, nun stehen eigene Baureihen im Fokus. Auf das teilelektrische Hybrid-Coupé Polestar 1 folgt in diesem Jahr die nur mit Batterie betriebene hochbeinige Limousine Polestar 2. Letztere ist laut Ingenlath „quasi ein Schnäppchen“, weil man „einen unheimlich großen Gegenwert“ erhalte. Er verwies darauf, dass der ab 57.900 Euro (56.440 Euro mit 16 % MwSt.) kostende Polestar 2 in Deutschland durch die „Umweltbonus“-Förderung bereits für unter 50.000 Euro zu haben ist – so viel würden auch Wettbewerber mit Benzinmotor kosten.

Der Polestar-CEO räumte ein, dass es mit kompakten Modellen wie dem Nissan LEAF oder dem VW ID.3 auch günstigere moderne E-Pkw gibt. Größere Edel-Elektroautos von Mercedes, Jaguar oder Audi würden jedoch im Bereich von 70.000 bis 80.000 Euro kosten, in dem Segment von Polestar zwischen 40.000 und 60.000 Euro gebe es dagegen relativ wenige Fahrzeuge. „Wir stoßen gemeinsam mit dem Model 3 von Tesla in eine Lücke: Das sind Premiumfahrzeuge. Wir wollen mit dem 3er-BMW und der C-Klasse von Mercedes und dem A4 Audi konkurrieren“, erklärte Ingenlath.

Der Polestar 2 beschleunigt mit Allradantrieb und 300 kW (408 PS) in 4,7 Sekunden von 0 bis 100 km/h. Die Reichweite beträgt 470 Kilometer gemäß WLTP-Norm. Außerdem seien „technische Finessen“ an Bord wie Scheinwerfer für permanentes Fahren mit Fernlicht und automatischer Abblendung für entgegenkommende Autos, betonte der Polestar-Boss. – das gebe es sonst nur in der Mercedes S-Klasse. Vor allem sei der Polestar 2 aber weltweit das erste Auto, das über ein Google-Android-basiertes Infotainmentsystem verfügt. „Das ist eine deutliche Innovation, da wir nun eine effiziente Sprachsteuerung anbieten können, Google Maps serienmäßig zur Navigation nutzen und auf eine Vielzahl von Apps zurückgreifen können“, so Ingenlath.

Für den Polestar 2 sieht Ingenlath „riesiges Potenzial“ bei Fahrern von Verbrennern, die auf Elektromobilität umsteigen wollen. Er glaubt, dass darunter auch viele Dienstwagenfahrer sein werden. Die Kunden locke man dabei nicht mit Preisen, zu denen das Unternehmen kein Geld verdient – die Gewinnmargen seien „zwar nicht paradiesisch. Aber es ist kein Zuschussgeschäft“. Der Polestar-Chef räumte allerdings ein, dass der Anbieter „noch ein wenig brauchen“ werde, um als Gesamtunternehmen in die Gewinnzone zu kommen.

Polestar erwartet E-Auto-Boom

Der Marktanteil von elektrifizierten Pkw bei den Neuzulassungen steigt stetig, insgesamt werden Stromer aber weiter vergleichsweise wenig nachgefragt. Ingenlath hatte erwartet, dass die Branche Mitte 2020 mit der E-Mobilität „schon ein ganzes Stück weiter“ ist. Die Autobauer würden jedoch weiter viel in die Pflege und Erneuerung ihrer Verbrenner investieren. „Auf der anderen Seite: Gott sei Dank hat sich die Bundesregierung dazu entschlossen, mit dem Konjunkturpaket die Verbrennertechnik nicht zu fördern“, meinte Ingenlath. Jetzt gebe es keinen Grund mehr, zur E-Mobilität weiterhin Nein zu sagen.

Der Polestar-Boss glaubt, dass es in diesem Jahr „einen Run“ auf die noch überschaubare Palette von Elektroautos geben wird – „da könnte es beim Angebot durchaus knapp werden“. Weitere „sehr attraktive“ Modelle neben dem Polestar 2 seien etwa Porsches Batterie-Limousine Taycan oder der ab September an Kunden gehende VW ID.3. „Nächstes Jahr wird die Post richtig abgehen“, prophezeite Ingenlath. Er begründete dies auch damit, dass der Wiederverkaufswert von Elektroautos „sehr, sehr ordentlich“ sei. Wer sich heute einen Verbrenner kaufe, müsse sich dagegen „sehr ernsthaft fragen“, ob dieser in fünf Jahren sein Geld noch wert sein wird. „Da werden sich die Verhältnisse sehr, sehr schnell verändern. Das wird so ähnlich laufen wie beim Rauchverbot, das sich plötzlich ganz schnell durchgesetzt hat.“