Die Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) hat in ihrem aktuellen DAT-Barometer die Situation rund um alternative Antriebe beleuchtet. Hybridfahrzeuge sorgen demnach für Veränderung am Markt. Allerdings sei hier „gesunde Skepsis“ gefragt – der Grund: Sehr viele Diesel- und Benzin-Pkw fallen in der Statistik des deutschen Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) aufgrund ihrer „Mildhybridisierung“ in die Sparte der alternativen Antriebe.

Der Neuwagenmarkt liegt der Auswertung nach coronabedingt weiter deutlich unter Vorjahr: Im Juni wurden 220.272 Pkw neu zugelassen – ein Rückgang um 32,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Kumuliert sind seit Januar 1,2 Millionen Pkw und damit 34,5 Prozent weniger Fahrzeuge als im gleichen Zeitraum 2019 neu zugelassen worden. Der Gebrauchtwagenmarkt zeigt dagegen erste Erholungstendenzen: 638.463 Gebrauchtwagen wechselten im Juni den Besitzer – 14 Prozent mehr als im Juni 2019. Seit Jahresbeginn ist der Gebrauchtwagenmarkt auf 3,2 Millionen Fahrzeuge gewachsen – 11 Prozent weniger als im Vorjahr.

Alle Juni-Neuzulassungen gegliedert nach Antriebsart zeigen laut den Marktbeobachtern der DAT einen Dieselanteil von 31 Prozent. Benziner bilden mit 51 Prozent die Mehrheit, 18 Prozent entfallen auf alternative Antriebe. Letztere bestehen zu 21 Prozent aus rein elektrischen Pkw, zu 27 Prozent aus Plug-in-Hybriden und zu 49 Prozent aus Hybrid/Mildhybrid-Fahrzeugen. Gasfahrzeuge spielen mit 3 Prozent kaum eine Rolle.

Die obere Mittelklasse sei mit 3 Prozent an allen Neuzulassungen im Juni ein kleines Segment, zeige aber eine Entwicklung bei den Antriebsarten, die mit Skepsis betrachtet werden müsse, so die DAT. Die Marke Audi etwa liege mit den Modellen A6, S6 und RS6 an der Spitze der Neuzulassungen in diesem Segment: Von den 2849 Fahrzeugen dieses Herstellers würden gemäß der KBA-Systematik 2843 zu den Pkw mit alternativen Antrieben zählen. Von den zu den alternativen Antrieben gerechneten Fahrzeugen verfügten 108 über einen Plug-in-Hybrid-Antrieb, die restlichen 2735 treibe ein Benzin- oder Dieselmotor an, der Unterstützung von einem 48-Volt-Startergenerator erhält – rein elektrisch können diese Fahrzeuge nicht fahren.

„Was die Klassifizierung von alternativen Antriebsarten betrifft, so sehen wir diese mit einer gesunden Skepsis“, sagt der Leiter der DAT-Marktbeobachtung Martin Weiss. „Sehr viele Diesel- und Benzin-Verbrennerfahrzeuge mit ihrem Mildhybridmodul verfälschen durch die Zuordnung zu den alternativen Antrieben das Gesamtbild vom Markt. Am deutlichsten sichtbar wird dies bei der oberen Mittelklasse, da hier die ‚Mildhybridisierung‘ am weitesten fortgeschritten ist.“

Gebrauchtwagenwerte im Juni

Die aktuellen Werte gebrauchter Elektrofahrzeuge befinden sich der DAT-Analyse zufolge knapp unter denen der Benziner: Mit 54,3 Prozent vom ehemaligen Listenneupreis lägen dreijährige Stromer leicht unter den vergleichbaren Benzinern (54,9 Prozent). Dieselgebrauchtwagen kämen auf 50,9 Prozent. Der Wertverlauf im Trend zeige nahezu parallele Kurven. Ein Auseinanderdriften wie zu Zeiten der Diskussion um Fahrverbote könne nicht beobachtet werden.

„Die aufgrund der Innovations- bzw. Umweltprämie stark rabattierten Elektro- und Hybridfahrzeuge sorgen für sehr viel Veränderung am Markt“, so Weiss. „Günstige Modelle profitieren am stärksten davon, da sich deren Listenneupreis dadurch teilweise halbiert. Eine solche Abwertung erfahren diese Fahrzeuge in der Regel erst nach zwei bis drei Jahren. Somit werden diese Prämien einen nachhaltigen Einfluss auf das allgemeine Wertniveau von gebrauchten Elektrofahrzeugen haben. Erste Beobachtungen am Gebrauchtwagenmarkt zeigen bereits, dass die Preise für bereits verfügbare gebrauchte Elektrofahrzeuge schon heute unter Druck geraten.“