Das Land Baden-Württemberg hat das Projekt „Urbane Schnelllade-Parks in Baden-Württemberg“ (USP-BW) ins Leben gerufen. Unter Leitung des Energiekonzerns EnBW werden 16 Pilotstandorte in 15 Städten in Baden-Württemberg mit öffentlichen „Schnelllade-Parks“ für Elektrofahrzeuge ausgestattet. Die EnBW investiert etwa zehn Millionen Euro in die Realisierung des Projekts, das zu rund 30 Prozent vom Land unterstützt wird.

„Mit den urbanen Schnelllade-Parks machen wir einen weiteren großen Sprung zu einem starken und sicheren E-Ladenetz im Lande. Wir bereiten so eine neue Dimension der E-Mobilität, mit weit mehr E-Fahrzeugen und schnellen Ladebedürfnissen vor. Ein kräftiger Schub für mehr E-Mobilität“, erklärt Verkehrsminister Winfried Hermann. Besonders hervorzuheben sei der Ansatz der urbanen Standorte. „Das sind städtische Standorte, an denen eine hohe Nutzungsdichte und -mischung vorliegt, zum Beispiel Wohnen, Freizeit, Kultur und Versorgung“, so der Verkehrsminister.

Zu den Städten in Baden-Württemberg, die mit „Schnelllade-Hubs“ ausgestattet werden, gehören Stuttgart, Heidelberg, Karlsruhe , Konstanz, Mannheim, Ulm und Friedrichshafen. Weitere Standorte wurden noch nicht bekanntgegeben. Die geplanten Ladeparks erlauben laut der EnBW mehreren Elektroauto-Fahrern das gleichzeitige Strom zapfen mit einer Ladeleistung von bis zu 300 Kilowatt. Leere Batterien können so innerhalb weniger Minuten gefüllt werden – die maximale Leistung unterstützt allerdings noch kein Serienfahrzeug.

Die im Rahmen von USP-BW gebauten Schnelllade-Hubs dienen auch als Forschungsstationen – dazu heißt es: „Sie ermöglichen durch ein intelligentes Lastmanagement das optimierte und kosten- und energieeffiziente Laden aller angeschlossenen Fahrzeuge. Die Pilotstandorte von USP-BW tragen so nicht nur zur Verdichtung des baden-württembergischen Ladeinfrastrukturnetzes bei, sondern helfen zudem, das Nutzer- und Ladeverhalten von E-Autofahrern zu analysieren. So können in möglichst kurzer Zeit eine hohe Zahl E-Autos laden und die Auswirkungen auf die daraus resultierenden Netzlasten untersucht werden.“

Der erste Schnelllade-Hub von USP-BW wird derzeit in der Keplerstraße, einer zentralen Verkehrsader der Stuttgarter Innenstadt, errichtet, seine Inbetriebnahme ist für den Herbst geplant. Ihm sollen in diesem Jahr ein weiterer Hub am Stuttgarter Rotebühlplatz sowie Standorte in den Stadtzentren von Karlsruhe, Ulm und Friedrichshafen folgen.

USP-BW folgt auf das Projekt SAFE des Landes Baden-Württemberg zum Ausbau der regionalen Schnellladeinfrastruktur. Seit dem Abschluss des Projekts Ende 2019 finden E-Auto-Fahrer im Ländle in einem Raster von 10 x 10 Kilometer mindestens eine Normal-Ladestation (AC) und alle 20 Kilometer eine Schnellladestation (DC). SAFE wurde von 78 Partnern, darunter neben der EnBW diverse Versorger, Stadtwerke und Kommunen, realisiert.