Amazon hat sich Anfang letzten Jahres an Rivian beteiligt. Später teilte der E-Commerce-Riese dann mit, sich von dem US-Startup 100.000 Elektro-Transporter bauen zu lassen. Im neuen Jahr gaben die Partner einen Einblick in die Entwicklungsarbeit für das Großprojekt.

Die ersten der speziell für Amazon konzipierten Batterie-Lieferwagen sollen im nächsten Jahr auf die Straßen rollen. In voller Größe zeigen das Fahrzeug bislang nur Computergrafiken sowie Tonmodelle, die in der Zentrale von Rivian in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan stehen. Wie diese aussehen, ist in einem kürzlich von Amazon auf YouTube veröffentlichten Video zu sehen.

Bevor sich Amazon für Rivian als Lieferant seiner neuen E-Transporter-Flotte entschieden hat, bewertete das zuständige Team laut einem Blogeintrag fast zwei Jahre diverse E-Mobilitäts-Optionen. Dabei sei klar geworden, dass das beste Vorgehen der Bau eines neuen, auf Amazons aktuelle und zukünftige Anforderungen ausgelegten Lieferwagens ist. „Wir wollen die weltweit nachhaltigste Transportflotte aufbauen. Sie muss zudem die funktionalste, leistungsstärkste und sicherste sein“, so der für das Vorhaben verantwortliche Amazon-Direktor Ross Rachey.

Die zusammen mit Rivian geplanten Elektrofahrzeuge sollen neben mehr Klimafreundlichkeit und Sicherheit auch bessere Technologien und Designelemente für den Fahrer bringen. Moderne Assistenzsysteme, Digitaltechnologie und Amazons Sprachassistent Alexa im Innenraum gehören ebenfalls zur Ausstattung. Die Transporter kommen in drei Größen mit Front- oder Allradantrieb sowie mit unterschiedlichen Batteriepaketen, um für die diversen Lieferrouten optimiert werden zu können.

„Wir fokussieren uns auf Effizienz bei jedem Aspekt des Fahrzeugdesigns – alles von der Kabinenheizung über die Fahrer-Ergonomie bis zum Antriebsdesign wurden für Zeit und Energie optimiert“, erklärt Rivian-Gründer und -CEO R.J. Scaringe. Der Input dazu sei auch von Amazon-Fahrern gekommen – „vom Sitzgefühl, dem komfortablen Ein- und Ausstieg, dem Ein- und Ausladen der Pakete bis zur Übersicht“.

Schon 2022 könnten 10.000 Exemplare der elektrischen Rivian-Transporter für Amazon auf den Straßen unterwegs sein, heißt es. Bis 2030 sollen es dann 100.000 sein. Ob die Lieferwagen auch nach Europa kommen, und ob Rivian sie anderen Unternehmen anbieten wird, ist offen. Seine beiden ersten eigenen Modelle hat das Unternehmen nach zehn Jahren Entwicklungsarbeit Anfang 2019 vorgestellt: das SUV R1S und den Pickup-Truck R1T.