Citroëns neuer Elektro-Transporter ë-Jumpy ist ab sofort bestellbar. Die Preise beginnen bei netto 34.690 Euro (40.240,40 Euro mit 16 % MwSt., 41.281,10 Euro mit 19 % MwSt.). Die Kundenauslieferungen der Grundversion mit 50-kWh-Batterie sowie der Modelle mit der großen 75-kWh-Batterie sollen im Oktober starten.

Der ë-Jumpy verfügt über eine Nutzlast von bis zu 1275 Kilogramm. Er kann mit Anhängerkupplung geordert werden und bietet eine Anhängelast von bis zu einer Tonne. Den französischen E-Transporter gibt es zudem in drei Längen mit einem Ladevolumen von 4,6 m³ bis 6,6 m³. „Dank einer Ladebreite von 1,25 Metern können Europaletten mühelos verstaut werden und gleichzeitig kann sich der elektrische Transporter mit einer Höhe von nur 1,90 Meter auch in Tiefgaragen fortbewegen“, wirbt Citroën.

Die Kunden können beim ë-Jumpy zwischen zwei unterschiedlich großen Lithium-Ionen-Batterien wählen. Der Energiespeicher mit 50 kWh ermöglicht gemäß WLTP-Norm eine Reichweite von 230 Kilometer, bei der großen 75-kWh-Batterie sind es 330 Kilometer. Der ë-Jumpy kann an einer öffentlichen Schnellladestation mit bis zu 100 KW geladen werden, die 50-kWh-Batterie soll sich so in 30 Minuten und die 75-kWh-Batterie in 45 Minuten bis zu 80 Prozent füllen lassen. An einem 7,4 kW-Ladeanschluss ist die Batterie laut Citroën in unter 8 Stunden voll. Wie lange das Strom zapfen an einer konventionellen Haushaltssteckdose dauert, gibt der Hersteller nicht an. Die Garantie auf die Batterie und die elektrische Antriebseinheit beträgt 8 Jahre oder 160.000 Kilometer.

Der ë-Jumpy stellt eine Leistung von 100 kW (136 PS) und ein maximales Drehmoment von 260 Nm bereit. Die Höchstgeschwindigkeit ist in allen drei Fahrmodi (Eco, Normal, Power) auf 130 km/h begrenzt. Der Normal-Modus optimiert Reichweite und Leistung, Eco optimiert den Energieverbrauch durch begrenzte Antriebs- und Heizungsleistung. Der Power-Modus soll Leistung und Dynamik des E-Transporters bei maximaler Zuladung gewährleisten. Zu den Fahrerassistenzsystemen gehören neben einem Head-up-Display unter anderem Spurhalteassistent, Frontkollisionswarner mit aktivem Notbremsassistent, Verkehrszeichenerkennung und Müdigkeitswarner. Eine 180-Grad-Heckkamera hilft bei Parkmanövern und warnt den Fahrer gemeinsam mit Ultraschallsensoren an Front und Heck vor toten Winkeln und Hindernissen.

Das Navigationssystem des ë-Jumpy bietet in Verbindung mit vernetzten Services wie TomTom Traffic Verkehrsverhältnisse in Echtzeit, die auf einem 7-Zoll-Touchscreen dargestellt werden. Bei Bedarf werden auch Ladestationen inklusive Strompreise, Parkhäuser mit den entsprechenden Gebühren, der Wetterbericht sowie lokale Sehenswürdigkeiten angezeigt. Via „Mirror Link“ können die Funktionen von Smartphones auf dem Touchscreen des Fahrzeugs genutzt werden. Das System ist mit Apple CarPlay und Android Auto kompatibel.