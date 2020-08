CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) ist einer der führenden Lieferanten von Energiespeichern für Elektroautos. Das chinesische Unternehmen produziert Batteriezellen, die Kunden wie BMW, Volkswagen, Honda oder Tesla zusammen mit weiteren Komponenten zu leistungsfähigen und sicheren Akkupaketen konfektionieren. CATL gab nun bekannt, an einer neuen Art der Unterbringung von Batterien zu arbeiten.

Man treibe eine Technologie voran, mit der Batteriezellen in das Chassis von Elektroautos integriert werden können, so CATL laut der Nachrichtenagentur Reuters. Die bisher üblichen, insbesondere in kleinen und kompakten Pkw viel Raum beanspruchenden Gehäuse würden damit unnötig. Die Integration direkt in das Gerüst von Fahrzeugen soll es erlauben, insgesamt mehr Akkus unterzubringen und damit die Reichweite zu vergrößern.

Mit der neuen Batterietechnologie könnten Elektroautos über 800 Kilometer mit einer Ladung erzielen, stellte CATL-Gründer und -Geschäftsführer Zeng Yuqun bei einer Branchenkonferenz in China in Aussicht. Einen konkreten Zeitplan für die Einführung entsprechender Produkte nannte er nicht, das Unternemen strebt dies laut Reuters aber vor 2030 an. Ob es für das neue Batteriedesign bereits Kooperationen mit Autoherstellern gibt, wollte Zeng ebenfalls noch nicht verraten.

Der CATL-Chef sagte weiter, dass er den europäischen Markt in diesem Jahr vor dem chinesischen sehe, da die Politik in der Volksrepublik zuletzt ihre Anreize für die alternative Antriebsart zurückgefahren hat. In seine internationale Expansion wolle CATL weitere Mittel in Höhe von umgerechnet knapp 2,3 Milliarden Euro investieren, erklärte Zeng. Das Unternehmen prüfe auch neue Geschäftsideen, darunter im Bereich Batterie-Recycling und stationäre Stromspeicher.

CATL hatte im letzten Jahr betont, Marktführer bei E-Auto-Akkus bleiben zu wollen. Dazu treibt das Unternehmen neben der internationalen Expansion – etwa mit einem derzeit in Thüringen entstehenden Werk – auch bestehende Technologien voran. Vor wenigen Wochen verkündete CATL, eine Batterie mit einer Haltbarkeit von 16 Jahren oder 2 Millionen Kilometer (1,24 Mio. Meilen) entwickelt zu haben. Die Produktionskosten lägen nur zehn Prozent über denen heute ausgelieferter Produkte.