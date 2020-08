Nach Ford ruft auch BMW im August Plug-in-Hybridautos zurück, die Auslieferung einiger Modelle wurde zudem pausiert. Wie der US-Hersteller fordern die Bayern von der Aktion betroffene Kunden dazu auf, die Batterie ihrer Teilzeit-Stromer vorerst nicht mehr via Kabel aufzuladen.

Während Ford nur Exemplare des SUV Kuga in der elektrisierten Variante überarbeiten muss, bestellt BMW Plug-in-Hybride aus mehreren Baureihen zur Problemlösung in die Werkstätten: laut Auto Motor und Sport 3er, 3er Touring, X1, X2, X3, X5, 2er Active Tourer, 7er, 5er und 5er Touring sowie den Countryman der Tochter MINI. Der Grund sei, dass man bei internen Kontrollen festgestellt habe, dass eine Schweißperle am Hochvoltspeicher aus dem Bauteilzeitraum 13.3.2020 bis 6.8.2020 bei der Produktion nicht vollständig entfernt wurde.

„In seltenen Fällen – abhängig von Form, Größe und Lage der Schweißperle – könnte die Verunreinigung beim Erstladevorgang eine Funktionsstörung, wie z.B. einen Kurzschluss im Hochvoltspeicher hervorrufen“, teilte BMW der Autozeitschrift mit. Zur Prüfung der Batterie würden aktuell keine Fahrzeuge mehr an Kunden übergeben, Unfälle seien dem Unternehmen nicht bekannt.

Bereits an Kunden ausgelieferte Fahrzeuge sollen nicht an einer Wallbox zu Hause oder einer öffentlichen Ladestation aufgeladen werden. „Mit Einschränkungen“ sei das Laden während der Fahrt möglich, berichtet Auto Motor und Sport. Nach Angaben von BMW würden die Halter „zeitnah“ über den Mangel und den dadurch nötig werdenden Werkstattbesuch schriftlich informiert. Das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg sei über den Defekt informiert, ein offizieller Rückruf in Arbeit.

„Die technische Aktion wird in Kürze gestartet und beinhaltet für bereits in Kundenhand befindliche Fahrzeuge zunächst die Prüfung des Hochvoltspeichers hinsichtlich der Ladehistorie und ggf. weiteren Maßnahmen“, so eine BMW-Sprecherin gegenüber Auto Motor und Sport. Für den etwaigen Defekt kämen weltweit rund 4460 Fahrzeuge in Frage, in Deutschland 1000. Die Prüfung in der Werkstatt soll etwa 30 Minuten dauern, die anschließend möglicherweise erforderliche Reparatur entsprechend länger. Kosten sollen für die Kunden keine entstehen.