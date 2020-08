Drei Wissenschaftler aus Deutschland und Kanada fordern strenge und kombinierte Maßnahmen, um CO2 im Straßenverkehr zu mindern. Sie beschreiben in einer Studie für die Zeitschrift Nature Climate Change, dass die aktuellen und angekündigten Politikmaßnahmen nicht zum Erreichen der Ziele des Pariser Abkommens reichen. Es brauche daher deutlich strengere und integrierte Maßnahmen zur Reduktion sowie höhere Preise für Emissionen.

Der Verkehr ist weltweit für fast ein Viertel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich, 72 Prozent davon verursacht allein der Straßenverkehr. Der Verkehrssektor ist der einzige Bereich, in dem die Emissionen noch steigen – obwohl Politikmaßnahmen ergriffen und angekündigt wurden, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen: Im Vergleich zu 2019 müssen die Emissionen bis 2030 um 30 bis 40 Prozent sinken, bis 2050 um 60 bis 80 Prozent – und danach sollen sie bei nahezu null liegen.

Eine gemeinsame Studie von Dr. Patrick Plötz vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI und seinen kanadischen Kollegen Dr. Jonn Axsen und Michael Wolinetz analysiert, welche nationalen und regionalen Politikmaßnahmen die Treibhausgasemissionen des Straßengüterverkehrs langfristig reduzieren können. Das Fazit nach einer Auswertung von über 150 Quellen: Ein einzelnes Politikinstrument reiche niemals aus, stattdessen sei ein integrierter Mix strenger Maßnahmen nötig. Zu den wichtigsten würden CO2-Flottengrenzwerte, Mindestquoten für Nullemissionsfahrzeuge sowie Quoten für CO2-arme Kraftstoffe gehören. Diese Maßnahmen könnten von geeigneten Preisen und Anreizen begleitet werden.

Beispiele, die bereits in den USA sowie in Kanada und China erfolgreich umgesetzt wurden, seien strenge Vorgaben, um wieviel die Emissionswerte aller verkauften Fahrzeuge insgesamt bis zu einem festgelegten Zeitpunkt sinken müssen, und verbindliche Marktanteile für Nullemissionsfahrzeuge wie Elektroautos. Letztere fehlten in Europa bisher. Die Autoren empfehlen, die Maßnahmen dieser drei Länder auch in weiteren Staaten einzuführen. Sie betonen, dass es dabei stets Anpassungen an die nationalen und regionalen Gegebenheiten brauche und Wechselwirkungen einbezogen werden müssten. Zu den möglichen negativen Wechselwirkungen gehöre beispielsweise die doppelte Anrechenbarkeit von Elektrofahrzeugen in Flottengrenzwerten und in Quoten für Nullemissionsfahrzeuge.

Kaufprämien, Emissionsstandards & Quoten

Bei der nationalen Umsetzung von Maßnahmen habe die Studie gezeigt, dass etwa eine Kaufprämie für Elektroautos nur Erfolg hat, wenn sie relativ hoch ist und für mindestens zehn Jahre gilt: Norwegen fördere seit 20 Jahren Elektroautos mit 10.000 bis 15.000 Euro, dort hätten diese Fahrzeuge einen Marktanteil von mehr als 60 Prozent. „Auch fahrzeugbezogene Emissionsstandards für verbrennungsmotorische Fahrzeuge helfen umgehend dabei, Treibhausgasemissionen zu reduzieren – und tun das auch auf lange Sicht“, heißt es weiter.

Als besonders ambitioniert führen die Autoren die Europäische Union an, die bis 2030 einen Emissionswert von maximal 59 Gramm CO2 pro Kilometer für jedes Fahrzeug vorschreibt. Dies befördere den Umstieg auf alternative Antriebe, wodurch die Emissionen im Jahr 2030 um 40 Prozent unter denen von 2010 liegen dürften. Allerdings fehle es in Europa noch an Mindestquoten für E-Fahrzeuge, die der Industrie langfristige Planungssicherheit bringen würden. Da elektrische Fahrzeuge bisher vor allem von Privatpersonen gefahren werden, empfehlen die Autoren „dringend“, diese Maßnahmen auch auf den Güterverkehr auszuweiten – beispielsweise durch Mindestanteile für E-Lkw in den Neuzulassungen der Hersteller, wie Kalifornien es vor kurzem als weltweit erste Region beschlossen habe.

„Für einen langfristigen Erfolg ist es wichtig, Schlupflöcher wie unrealistische Testzyklen zu schließen und ungewollte Effekte wie extragroße Elektroautos zu vermeiden. Dies kann unter anderem durch strenge Kontrollen und zusätzliche Preisanreize gelingen“, unterstreicht Fraunhofer-Forscher Plötz.