Die Erhöhung der deutschen Elektroauto-Kaufprämie „Umweltbonus“ auf 9000 Euro hat die Nachfrage nach vielen Modellen deutlich steigen lassen. Da das Angebot bisher noch überschaubar ist, werden auch ältere Baureihen weiter erfolgreich verkauft. BMW und VW passen nun die Planungen für zwei ihrer Strom-Pioniere an.

Das bisher einzige Elektroauto der Marke BMW, der Kleinwagen i3, wurde schon 2013 eingeführt. Als Reaktion auf die aktuelle Marktsituation verzichtete der Hersteller in der Montage in Leipzig auf die sonst üblichen Werksferien, berichtet die Automobilwoche. Die einwöchige Sommerpause habe man wegen der steigenden Nachfrage nach dem E-Auto kurzfristig gestrichen – „der i3 ist durchgelaufen“, sagte ein Werkssprecher der Branchenzeitung.

Fast 600 zusätzliche Exemplare des i3 wurden realisiert. Die Produktion soll weiter ausgebaut werden, zunächst allerdings nur vorsichtig mit längeren Schichten und kürzeren Pausen. „Um zehn Prozent können wir das so noch einmal steigern“, erklärte das Unternehmen. Statt derzeit 114 könnten dann 125 bis 130 Fahrzeuge pro Tag entstehen. Theoretisch wären im Zweischichtbetrieb täglich 200 E-Autos möglich, den Aufwand dafür scheut BMW aber noch. „Sollte die hohe Nachfrage nachhaltig auch bis ins Jahr 2021 hinein bestehen, ist auch eine weitere Erhöhung nicht ausgeschlossen“, heißt es.

Während BMW den i3 noch bis 2024 weiterbauen will, stellt VW die seit 2014 angebotene Elektroauto-Ausführung des Golfs in diesem Jahr ein. Das Modell wird von dem im September in die Auslieferung gehenden neuen Voll-Stromer ID.3 ersetzt. Anders als ursprünglich geplant fertigt VW den e-Golf zumindest in Dresden aber noch bis Weihnachten. Eigentlich sollte er dort entgegen früherer Aussagen wie am Stammsitz in Wolfsburg Ende Juli auslaufen. Wegen der hohen Nachfrage habe das Unternehmen jedoch beschlossen, das Produktionsende um ein halbes Jahr zu verschieben, sagte ein Sprecher der Automobilwoche.

Die in Dresden die Fabrikhallen verlassenden e-Golf seien ausschließlich für den deutschen Markt bestimmt, exportiert werde das Modell nicht mehr. Momentan würden 74 Fahrzeuge am Tag produziert, dies werde nun auf rund 80 Einheiten erhöht. Ende des Jahres sei dann endgültig Schluss für den e-Golf. In der Gläsernen Manufaktur in Dresden montiert VW nach Umbaumaßnahmen ab Anfang 2021 ID.3 statt e-Golf.