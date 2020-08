Lucid Motors aus den USA stellt am 9. September die Serienversion seiner Edel-Limousine Air vor. Im Vorfeld verriet das Startup Neuigkeiten und Werte, nach denen es in wichtigen Bereichen die Branche anführen wird. Besonders die hohe Reichweite von über 500 Meilen gemäß der US-Norm EPA sorgte nach der Bekanntgabe für Aufsehen. Lucid Motors verriet nun, welche Batteriekapazität dafür nötig ist.

Das Akkupaket des Lucid Air komme auf 113 Kilowattstunden (kWh) Kapazität, teilte das Unternehmen mit. Viele waren von mehr ausgegangen, da die in einem Prüflabor gemessenen 517 Meilen nach der US-Norm EPA (832 km) deutlich über dem aktuellen Bestwert von Branchenprimus Tesla liegen. Tesla hat erst kürzlich die 400-Meilen-Marke geknackt und bietet seine Premium-Limousine Model S in den USA mit bis zu 402 Meilen Reichweite (647 km) an. Welche Batteriekapazität dafür verbaut ist, verrät der E-Auto-Pionier nicht, Insider gehen aber von um die 100 kWh aus.

Lucid Motors bringt den Air im nächsten Jahr also mit dem leistungsstärksten Akkupaket unter den aktuell in Serie gebauten E-Pkw auf den Markt. Die angekündigte, auch für längere Fahrten bei Reisegeschwindigkeit versprochene Spitzenreichweite ist dennoch als großer Erfolg zu werten. Firmen- und Technikchef Peter Rawlinson betont schon länger, dass er und sein Team beim Air vor allem die Aerodynamik und Effizienz in den Mittelpunkt gestellt haben. Rawlinson profitiert dabei von bei Tesla gemachten Erfahrungen, dort war er von 2009 bis 2012 als Chefingenieur für das Model S verantwortlich.

In einer neuen Mitteilung verriet Lucid Motors weitere Details zur Architektur des Air: Dieser werde ein „elektromobiles Raumwunder“ und im Inneren mehr Platz bieten als vergleichbare Modelle. Das gelinge unter anderem durch die kompakt bauende, platzsparend untergebrachte Batterie. Der Energiespeicher ist wie bei reinen Elektroauto-Plattformen üblich im Fahrzeugboden untergebracht. Die entwickelte, sogenannte Skateboard-Plattform LEAP (Lucid Electric Advanced Platform) erlaube den mit über 280 Litern Fassungsvermögen bisher größten in einem Elektroauto gebotenen „Frunk“ (Front Trunk/vorderer Kofferraum). Zusammen mit dem Kofferraum soll der Air insgesamt 739 Liter Stauraum bieten – „das höchste Volumen in seiner Klasse sowohl für Fahrzeuge mit Elektro- als auch mit Verbrennungsmotor“.

Das „Lucid Space Concept“ getaufte Konzept für den Fahrzeugaufbau und die Unterbringung der Technik ermögliche dem für sein Segment vergleichsweise kompakten Air „eine einzigartige Kombination aus Reichweite, Praktikabilität, Leistung und Komfort“, wirbt das Startup. Die Limousine sei das erste Elektroauto, das mit Fokus auf die optimale Nutzung des Fahrzeuginnenraums konzipiert wurde. Dadurch entstehe mehr Platz für die Passagiere und zusätzlicher Stauraum.

„Es ist relativ einfach, bei Elektrofahrzeugen eine größere Reichweite zu erzielen, indem nach und nach mehr Akkus hinzugefügt werden. Das ist aber keine gute Lösung, da so das Gewicht des Fahrzeugs und die Kosten steigen und der Platz im Innenraum schrumpft“, erklärt Rawlinson. „Wir verfolgen den Ansatz der ‚intelligenten Reichweite‘. Das bedeutet, Lucid Motors kann einerseits den Lucid Air mit einer einzigartigen absoluten Reichweite anbieten und außerdem bei zukünftigen Modellen eine wettbewerbsfähige Reichweite mit proportional kleineren Akkupaketen erreichen – eine deutliche Einsparung von Kosten, Gewicht und Platz.“

Der Air soll Ende des Jahres in Produktion gehen und ab Anfang 2021 an Kunden in den USA ausgeliefert werden. Lucid Motors will zeitnah nach Europa und Asien expandieren. Zum Start soll der Air mit umfangreicher Ausstattung, hoher Reichweite und der bisher schnellsten Ladeleistung sowie zwei Motoren für 1000 PS Leistung verkauft werden, der Preis dürfte entsprechend über 100.000 Dollar liegen. Neben dem Air will Lucid Motors weitere Elektroautos bauen, darunter ein SUV.