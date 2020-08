VW erklärt ID.4-Design, Tesla nicht direkter Wettbewerber

Der ID.4 ist das erste vollelektrische SUV von VW. Das Unternehmen erweitert sein Angebot damit um ein Elektroauto im weltweit größten Wachstumssegment, der Klasse der kompakten SUV. „Sein Exterieurdesign macht den Aufbruch in die neue Ära deutlich: Es vereint einen kraftvollen Ausdruck mit fließend-organischen Formen und hohen aerodynamischen Qualitäten“, heißt es in einer Mitteilung zum bisher noch unbekannten finalen Design.

Der ID.4 wird zukünftig in Europa, in China und später auch in den USA gebaut und verkauft. In die Produktion und an deutsche Kunden soll er noch dieses Jahr gehen. Klaus Zyciora, Leiter Design Volkswagen Konzern, hat das Auto mit seinem Team gezeichnet. „Der ID.4 steht für eine elektrische Designevolution“, sagt Zyciora. „Sein Exterieurdesign ist klar, fließend und kraftvoll. Es wirkt auf neuartige Weise stark und selbstbewusst. Das liegt vor allem an der nahtlosen, aerodynamischen Formensprache unserer ID. Familie, die wir mit dem ID.4 erstmals in das SUV-Segment übertragen haben. Das bedeutet, dass sich sanfte, weiche Übergänge mit scharfen, klaren Abrisskanten abwechseln. Das Design wirkt wie vom Wind geformt. Zugleich zeigt sich die Modernität des ID.4 an den charakteristischen Scheinwerfern und der Lichtsignatur, die zwischen ihnen verläuft.“

Gutes Design sei immer funktionell, betont VW. Bei einem Elektroauto spiele der Luftwiderstand eine Hauptrolle für die Reichweite. „Die elektrische Designevolution beim ID.4 bedeutet auch, dass wir die aerodynamischen Belange sehr stark berücksichtigt haben“, erklärt Zyciora. Der ID.4 erziele „einen exzellenten“ cw-Wert von 0,28. Der wichtigste Faktor dafür sei die fließende, nach hinten stark eingezogene Grundform von Karosserie und Fahrgastzelle. Dazu kämen viele „akkurat ausgeführte“ Details. So würden etwa die Heckleuchten gemeinsam mit dem großen Dachkantenspoiler dafür sorgen, dass die Strömung sauber abreißt.

Das Seriendesign des ID.4 will VW im Herbst präsentieren, bisher wurden nur Computergrafiken und Bilder getarnter Fahrzeuge veröffentlicht. Bilder im Netz sollen bereits die finale Version zeigen. Technisch baut das SUV wie der zuvor startende Kompaktwagen ID.3 auf VWs neuem Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB) auf. Diese Plattform ist nur für den Elektroantrieb ausgelegt und erlaubt im Innenraum dank des kleinbauenden E-Antriebs besonders großzügige Platzverhältnisse. Aufgrund des niedrigen cw-Werts und des skalierbaren Batteriesystems sind mit dem ID.4 laut VW über 500 Kilometer gemäß WLTP-Norm möglich.

VW hat mit ID.4 Toyota & Honda im Visier

Das erklärte Ziel von Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess mit den Modellen der neuen ID.-Familie ist es, möglichst schnell Elektroauto-Branchenprimus Tesla einzuholen. Der ID.3 ist als Wettbewerber für Teslas Mittelklasse-Limousine Model 3 gedacht. Der ID.4 scheint als direkter Konkurrent für das neue Mittelklasse-SUV Model Y des US-Herstellers konzipiert zu sein – laut einem VW-Manager ist das jedoch nicht der Fall.

„Wir haben uns sicherlich von Tesla in Bezug auf das Kundenerlebnis inspirieren lassen, wir haben es aber definitiv nicht auf ihre Kundschaft abgesehen“, sagte kürzlich Duncan Movassaghi, der bei Volkswagen USA den Vertrieb und das Marketing verantwortet. Der ID.4 werde viel davon bieten, was auch Tesla offeriert, allerdings „zu einem viel niedrigeren Preispunkt“. Vor allem aber sei das deutsche Batterie-SUV als Fahrzeug für die Millionen von Amerikanern gedacht, die ein Fahrzeug im Massenmarkt-Segment kaufen. „Das ist für mich, wie wir wirklich den Durchbruch schaffen, das ist, wie wir die Elektrifizierung für Millionen zugänglich machen“, so der Volkswagen-USA-Manager.

Der ID.4 sei kein Kompromiss und beim Design, dem Fahrerlebnis und dem Gesamtpaket sowie am allerwichtigsten dem Preis die passende Lösung für den durchschnittlichen amerikanischen Autokäufer. „Wenn man einen RAV4 oder einen CR-V fährt, ist dieses Auto eine großartige Alternative“, sagte Movassaghi. Der unter anderem als Hybrid erhältliche RAV4 wird von Toyota gebaut und ist das weltweit meistverkaufte SUV. Auch der ebenfalls teilelektrisch verfügbare CR-V von Honda gehört zu den beliebtesten Fahrzeugen dieser Bauart.

Das wie der ID.4 nur als Elektroauto entwickelte Tesla Model Y wurde 2020 in den USA eingeführt, im nächsten Jahr soll es auch in Europa und China ausgeliefert werden. Firmenchef Elon Musk erhofft sich von diesem Modell auf dem Weg zum etablierten Massenhersteller besonders viele Verkäufe. Allerdings sind Teslas Stromer trotz steigenden Stückzahlen und Fortschritten bei der Antriebs- und Batterie-Technologie weiter vergleichsweise teuer. Volkswagen sieht sich hier im Vorteil und setzt auf ein schnelles Hochfahren seiner weltweiten Elektroauto-Produktion. Für zusätzliche Skaleneffekte stellt der Konzern die MEB-Technik auch anderen Unternehmen zur Verfügung, als erstes Ford.

Das Tesla Model Y kostet in den USA aktuell ab 49.990 Dollar vor Steuern. Zu welchem Preis der ID.4 verkauft wird, hat VW noch nicht verraten. Zumindest in den USA soll das Elektroauto laut Green Car Reports nach Abzug von staatlicher Förderung ähnlich viel wie ein vergleichbarer Benziner kosten.