Flankierend zu der Förderung rein batteriebetriebener E-Fahrzeuge verstärkt die Bundesregierung die Bemühungen im Bereich Wasserstoff-E-Mobilität. Im Juni wurde dazu die Nationale Wasserstoffstrategie beschlossen. Später legte auch die EU-Kommission einen Fahrplan vor, um mit klimafreundlichem Wasserstoff die Energiewende voranzutreiben. Nun erklärte Frankreich, die alternative Antriebstechnik zusammen mit Deutschland mit Milliarden forcieren zu wollen.

Nach dem „Airbus der Batterien“ strebe Frankreich eine milliardenschwere Zusammenarbeit mit Deutschland in der Wasserstofftechnik an, berichten Medien. Der Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire habe im Sender CNews angekündigt, dass er in Kürze zu Gesprächen nach Berlin reist. Le Maire sagte, Frankreich wolle langfristig sieben Milliarden Euro in die Wasserstofftechnik investieren, in Deutschland seien neun Milliarden Euro geplant. „Ich hoffe, dass wir es schaffen, beim Wasserstoff ein gemeinsames deutsch-französisches und dann europäisches Vorhaben zu finden“, so der französische Minister.

Bei der Batterieforschung und -produktion arbeiten Deutschland und Frankreich bereits eng zusammen. Das Ziel ist eine groß angelegte europäischen Akkufertigung, um bei dem erwarteten Boom von Elektroautos unabhängiger von den derzeit dominierenden Batteriefirmen aus Asien zu werden. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hatte das europäische Projekt als ein „Airbus der Batterien“ bezeichnet.

Was genau Frankreich mit Deutschland im Bereich Wasserstoff vorhat, ist offen. Bei Batterien wurden die ersten Schritte schon eingeleitet: Die Peugeot-Mutter PSA mit ihrer deutschen Tochter Opel und der französische Energiekonzern Total mit seiner Tochtergesellschaft Saft haben unlängst mitgeteilt, dass ihr Gemeinschaftsunternehmen für die Batteriefertigung von den Regierungen in Deutschland und Frankreich mit 1,3 Milliarden Euro gefördert wird. Für die Massenproduktion von Akkus sollen zwei Großfabriken im französischen Douvrin sowie in Kaiserslautern entstehen.