Sono Motors rückt bei seinem kommenden Elektroauto im Minivan-Format Sion die Integration von Solarzellen in die Karosserie in den Fokus. In einem Blogartikel erklärt das Startup, wie viel Energie beispielsweise zur Kühlung des Innenraums am Firmenstandort Münchner benötigt wird.

Die Solarzellen habe man so in die schwarze Oberfläche des Sion verbaut, dass sie kaum sichtbar sind. Durch die Integration in der gesamten Fahrzeugkarosserie, also auch etwa in die Seitenteile, ergibt sich laut Sono Motors eine Gesamtfläche der Solarzellen von sechs Quadratmetern. Durch die Technologie würden zudem im Vergleich zu herkömmlichen Autoteilen 20 Prozent an Gewicht eingespart. Unter dem Strich soll die Solarlösung eine zusätzliche Reichweite von bis zu 5800 Kilometern im Jahr ermöglichen.

In dem neuen Beitrag auf dem Firmenblog beantwortet Sono Motors die Frage: „Lohnt es sich, den Sion in der Sonne zu parken, oder benötigt er die gesamte durch die Sonne gewonnene Energie, um den Innenraum herunter zu kühlen?“ Die kurze Antwort dazu sei: „Ja, es lohnt sich!“ Der Sion heize sich durch die Solarintegration in der Karosserie weniger als ein schwarzes Auto mit einer herkömmlichen Karosserie auf, so die Entwickler vorweg. Das liege daran, dass ungefähr 22 Prozent der Sonnenstrahlung in Energie statt in Hitze umgewandelt werde.

In einem Sommer in München benötige die Klimaanlage des Sion bei voller Stärke für zehn Minuten Kühlung 0,7 kWh. Mit diesen 0,7 kWh fahre das Elektroauto unter Testbedingungen fünf Kilometer. Da man unter den optimalen Bedingungen an einem Sommertag in München jedoch 34 Kilometer durch die Solarintegration gewinnen könne, würden nur 14 Prozent der generierten Energie benötigt. An einem leicht bewölkten Tag im Sommer oder wenn das Fahrzeug im Schatten geparkt sei, könnten bis zu 12 Kilometer zusätzliche Reichweite durch die Solarenergie erzeugt werden.

In einem Frühling oder Herbst in München benötige der Sion nur 0,5 kWh seiner Energie zur Kühlung des Innenraums mit der Klimaanlage. Diese 0,5 kWh würden einer Reichweite von circa 3,5 Kilometern entsprechen. Zu diesen Jahreszeiten sei es möglich mit Solarenergie bis zu 16 zusätzliche Kilometer pro Tag zu erzeugen. Neben der Nutzung der Klimaanlage könne das Öffnen der Fenster, wie bei anderen Fahrzeugen auch, die benötigte Energie zur Kühlung weiter reduzieren, merken die Entwickler an.

Generell gilt laut Sono Motors unter optimalen Bedingungen: „Um 0,7 kWh aus Solarenergie zu gewinnen, muss der Sion 50 Minuten lang in der direkten Sonne geparkt sein. Mit anderen Worten, selbst wenn man den Sion eine Stunde in voller Sonneneinstrahlung parkt, wird mehr Energie produziert als für die Kühlung des Innenraums benötigt wird.“ Deshalb lohne es sich langfristig immer, in der Sonne zu parken anstatt im Schatten. So bekomme der Sion Energie von der Sonne, ohne auf externe Energielieferanten angewiesen zu sein.