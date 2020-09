Nikola Motor will den Markt für wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Elektro-Lkw erobern. Bei reinen Batterie-Lastern strebt das US-Startup ebenfalls eine führende Position an, auch ein entsprechend angetriebener Pickup-Truck ist geplant. Doch nach dem erfolgreichen Börsengang im Juni sieht sich das Unternehmen mit Betrugsvorwürfen konfrontiert. Namhafte Partner glauben aber weiter an das Projekt.

Die Analysten von Hindenburg Research werfen Nikola in einem kürzlich veröffentlichten, ausführlichen Dokument zahlreiche Täuschungen vor. Viele Aspekte des Geschäftskonzepts und der dafür entwickelten Technologien soll es in der beworbenen Form überhaupt nicht geben. Unter dem Strich sei das Startup ein großes Betrugsgebilde, heißt es. Nikola dementiert die Vorwürfe und verweist darauf, dass Hindenburg Research mit hohen Wetten auf Kursverluste Geld verdient.

Obwohl Nikola noch kein Serienfahrzeug ausgeliefert hat, ist es an der Börse schon viele Milliarden wert. Das Unternehmen hat bisher drei Lkw vorgestellt, die zunächst mit Batterie-Antrieb sowie später für längere Strecken mit zusätzlichem Brennstoffzellen-Wasserstoff-System auf die Straßen kommen sollen. Unternehmensangaben nach liegen bereits Vorbestellungen im Wert von mehr als zehn Milliarden Dollar vor. Die Technik für die E-Lkw haben die deutschen Zulieferer Bosch und Mahle mitentwickelt, Bosch ist zudem an Nikola beteiligt.

Für den Start in Europa hat sich Nikola mit der italienischen Nutzfahrzeugmarke Iveco zusammengetan. Diesen September wurde mit General Motors ein weiterer etablierter Fahrzeughersteller als Partner verkündet. Der US-Traditionskonzern wird exklusiver Brennstoffzellen-Lieferant von Nikola außerhalb Europas und übernimmt die Fertigentwicklung sowie Produktion des Elektro-Pickup-Trucks Badger. Dafür erhält der Autoriese elf Prozent Anteile an dem Startup. General Motors hat erklärt, trotz der Spekulationen und Vorwürfe weiter an das Potenzial von Nikola zu glauben. Ähnlich äußerte sich Iveco.

„Wir haben in Ulm bereits Prototypen des Nikola Tre auf Basis unseres S-Way im Aufbau, die Funktionstests laufen noch vor Jahresende an“, sagte Gerrit Marx, Vorstandschef von Iveco, im Gespräch mit Welt.de. Beim Tre handelt es sich um Nikolas speziell für Europa konzipiertes drittes Lkw-Modell, das auf einer neuen Plattform von Iveco realisiert wird. Als Nächstes stehe die „Hochzeit“ zwischen der Zugmaschine und der Steuerungssoftware an, so Marx. „Die Evaluierung der anspruchsvollen Software von Nikola ist der logische Schritt vor dem Straßentest. Das Start-up aus den USA liefert unter anderem dieses Spezial-Know-how inklusive des Infotainmentsystems.“

First pictures of the Nikola Tre BEV 720 kWh trucks in Ulm, Germany.! Never seen before. Thanks Nikola and Iveco team for all the hard work. https://t.co/1O6tZLEuZj — Nikola Motor Company (@nikolamotor) September 11, 2020

Der erste Prototyp des Tre wird exklusiv mit Batterien betrieben, so soll er auch in Serie gehen. Das Fahrzeug mit Brennstoffzelle ist für das Jahr 2023 vorgesehen. „Beide Antriebsarten sind Bestandteil eines modularen Ansatzes“, erklärte Marx. Zur Markteinführung im kommenden Jahr wird die Sattelzugmaschine laut Nikola mit einer Batteriekapazität von 720 Kilowattstunden ausgestattet, was pro Ladung eine Reichweite von nahezu 300 Meilen (483 km) ermöglichen soll. Die später startende Elektro-Wasserstoff-Variante soll durch mehr Reichweite und schnelles Nachtanken deutlich längere Strecken erlauben.

„Niemand bei uns zweifelt an dem Projekt“, betonte Iveco-Chef Marx. „Wir haben selbst 250 Millionen Euro investiert.“ Nikola-Gründer und -Vorstandsvorsitzender Trevor Milton habe sich für Iveco als Kooperationspartner entschieden, weil das Unternehmen als erstes Lkw mit Flüssigerdgas-Antrieb (LNG) auf den Markt gebracht habe, bevor es dafür eine ausgebaute Tank-Infrastruktur gab.

Wie es mit Nikola weitergeht, bleibt abzuwarten. Noch halten die US- und Europa-Partner zu dem Unternehmen. Vorstandschef Milton hat angekündigt, die Vorwürfe von Hindenburg Research zu entkräften. Dazu hat er mittlerweile auch Anwälte hinzugezogen. Diese werden sich laut Berichten auch mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC befassen müssen – diese habe kürzlich Untersuchungen eingeleitet, heißt es.