Ralf Brandstätter hat im Juli den Vorstandsvorsitz bei der Marke VW übernommen, damit sich sein Vorgänger Herbert Diess als Konzernchef besser auf die Strategie der gesamten Unternehmensgruppe konzentrieren kann. In einem ausführlichen Interview mit der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) sprach der neue VW-Markenchef auch über den aktuellen Stand der E-Mobilitäts-Offensive der Wolfsburger.

VW liefert seit September das erste Modell der neuen Elektroauto-Familie ID. aus. Von dem den e-Golf ersetzenden Kompaktwagen ID.3 seien inzwischen mehr als 25.000 Exemplare an Händler in den europäischen Märkten verteilt worden. „Unsere E-Offensive und die Übergabe an die Kunden laufen jetzt auf Hochtouren. Die ersten Rückmeldungen sind sehr gut“, so Brandstätter.

VW wollte in diesem Jahr eigentlich 100.000 ID.3 bauen, dies gilt aufgrund des Coronavirus allerdings als nicht mehr erreichbar. Eines der wichtigsten Ziele in diesem Jahr sei, die europäischen CO2-Vorgaben einzuhalten, sagte Brandstätter der FAZ. Für die Marke VW sei das Unternehmen „weiterhin zuversichtlich“, das zu schaffen. Die Auswirkungen der Pandemie hätten jedoch „deutliche Spuren hinterlassen“. So habe das VW-Werk in Zwickau, in dem der ID.3 und das bald folgende E-SUV ID.4 gebaut werden, einige Wochen nicht produzieren können.

Künftig stehen bei VW Batterie-Fahrzeuge im Mittelpunkt. Für die geplante Transformation zum führenden Massenmarkt-Hersteller von Elektroautos investiert der Konzern viele Milliarden. Auf die finanzielle Stabilität angesprochen betonte Brandstätter: „Unsere Fahrzeugprojekte verdienen von Beginn an Geld. Das gilt auch für unsere Elektro-Modelle.“ Die Stückzahlen seien zwar noch gering, das werde sich aber schnell ändern. Der ID.4 werde bald in den großen Weltregionen Europa, den Vereinigten Staaten und China eingeführt, dann sei VW beim Deckungsbeitrag schon auf Augenhöhe mit einem erfolgreichen Verbrenner-Modell wie dem Golf.

Mit Blick auf seine weiteren Pläne an der Spitze von VW wies Brandstätter darauf hin, dass er die Strategie „Transform 2025+“ gemeinsam mit Konzernchef Herbert Diess erarbeitet habe. Es gelte nun, dieses „Handbuch für die Zukunft“ in die Tat umzusetzen. Dazu gehöre, dass die angebotenen Fahrzeuge bei Qualität, Produktanmutung und Technologie die besten ihrer Klasse sind. „Das ist mein Anspruch, und das erwarten unsere Kunden von uns. Ebenso wichtig ist es mir, dass die Marke VW zu ihrem Namen steht und ein Sympathieträger bleibt“, erklärte Brandstätter.

Er sei fest davon überzeugt, dass das VW-Team die Herausforderungen der Branche gut bewältigen kann, so der Markenchef weiter. Allerdings sei VW „weit davon entfernt, in ruhigem Fahrwasser zu sein“. Die Transformation der Branche werde dem Unternehmen in den kommenden Jahrzehnten eine Menge abverlangen. Der Wandel hin zur E-Mobilität sei die größte Herausforderung, die die Automobilindustrie bislang zu bewältigen hatte. „Für uns bedeutet das: Im Jahr 2025 wird Volkswagen rund 1,5 Millionen Elektrofahrzeuge verkaufen und den Anteil weiter konsequent ausbauen“, unterstrich Brandstätter. Mit der Entwicklung einer eigenständigen Softwareplattform für intelligente Fahrzeuge stehe bereits die nächste, noch größere Herausforderung an. Der Druck auf die Industrie bleibe „gewaltig“.