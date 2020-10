Das Verkehrsunternehmen Regionalverkehr Köln (RVK) nutzt die eigenen Angaben nach größte Brennstoffzellen-Hybridbusflotte Europas und die erste standortübergreifende H2-Infrastruktur für den ÖPNV. Die 35 Busse und zwei Wasserstofftankstellen wurden Ende September offiziell vorgestellt.

Die RVK fährt seit 2011 mit Wasserstoff. „Dank der Unterstützung der RVK-Gesellschafter wurde das damals noch visionäre Projekt in mehreren Stufen über den Einsatz von zwei Prototypen, zweier Vorserienfahrzeuge, seit 2014 bis zum Stand heute entwickelt: die größte Brennstoffzellenbusflotte Europas!“, heißt es in einer Mitteilung. „Ich kann all meine Mitstreiter als Pioniere bezeichnen, die den Wert dieses alternativen Antriebs für einen wirkungsvollen Klimaschutz früh erkannt haben und den Mut hatten, das Projekt gemeinsam mit zu gestalten“, so RVK-Geschäftsführer Eugen Puderbach.

In Zusammenarbeit mit Industriepartnern gehen nun in Nordrhein-Westfalen eine Tankstelle in Meckenheim sowie eine in Wermelskirchen und 35 Busse vom Typ A330 FC des belgischen Herstellers Van Hool für die RVK in Betrieb. Die Fahrzeuge können mit 38,2 Kilogramm Wasserstoff für eine Reichweite von 350 Kilometer betankt werden. Dabei dienen die Brennstoffzellen für die Erzeugung von Strom aus Wasserstoff gemeinsam mit Lithium-Akkus und E-Motoren als Basis des vollelektrischen Antriebs. Nach den erforderlichen Fahrpersonalschulungen und abschließender Inbetriebnahme der Tankstelle sollen in Kürze in Meckenheim die zehn ersten Brennstoffzellen-Hybridbusse im Linienverkehr eingesetzt werden. Die neue Tankstelle erlaubt in der aktuellen Ausbaustufe eine tägliche Betankung von 20 Bussen in zwei Zyklen mit je 10 Fahrzeugen.

Die übrigen 25 Busse werden an den RVK-Standorten Wermelskirchen und Bergisch Gladbach im Rheinisch-Bergischen Kreis sowie in der Stadt Hürth eingeflottet. Das Verkehrsunternehmen erhält für die Anschaffung der Brennstoffzellen-Hybridbusse Zuwendungen der EU sowie vom deutschen Bundesverkehrsministerium (BMVI). Der Aufbau der Infrastruktur wird ebenfalls durch Mittel der EU und des BMVI gefördert.

Bundesminister Andreas Scheuer sagte anlässlich der Vorstellung: „Heute geht in Meckenheim Europas größte Brennstoffzellen-Hybridflotte mit 35 Bussen und zwei Wasserstofftankstellen in den Betrieb. Damit wird die Wasserstofftechnologie für die Menschen im Alltag erlebbar. Genau darum geht es: moderne und klimafreundliche Technologien auf die Straße zu bringen und die Menschen zu begeistern. Dafür investieren wir rund 14 Millionen Euro in das Projekt.“ Weitere Fördermittel in Höhe von insgesamt rund 7 Millionen Euro steuert die EU bei.

Bis Ende 2021 will die RVK im Rahmen der Förderung weitere 15 Brennstoffzellen-Hybridbusse im Rhein-Sieg-Kreis, dem Rheinisch-Bergischen Kreis und in Hürth in ihre Busflotte integrieren. Zusammengefasst wird die RVK dann über 50 entsprechende Fahrzeuge verfügen.