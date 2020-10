Der PSA-Konzern bietet mit seinen Marken Citroën, DS Automobiles, Opel und Peugeot immer mehr teil- und vollelektrische Modelle an. Die Franzosen wollen künftig ihren Mitarbeitern das Laden von Stromern am Arbeitsplatz erleichtern. Dazu werden alle Standorte mit Ladestationen ausgestattet, kündigte das Unternehmen an. Die Installation der Strom-Tankstellen für Mitarbeiter an den verschiedenen Standorten habe im letzten Jahr begonnen und werde bis Ende 2021 andauern.

365 Stationen seien schon installiert und einsatzbereit, sie würden nun nach und nach in Betrieb genommen, erklärte PSA. An 49 Unternehmensstandorten in 12 Ländern würden fast 500 Ladestationen installiert. Am Deutschland-Stammsitz des Unternehmens in Rüsselsheim – die Heimat von Opel – und in Dudenhofen seien zusätzlich bereits rund 500 Ladepunkte für interne Flotten und Entwicklungsfahrzeuge im Rahmen der Projekte „Electric City Rüsselsheim“ und „E-Mobility Lab Hessen“ entstanden.

Das Projekt Electric City Rüsselsheim, an dem Opel beteiligt ist, zielt darauf ab, insgesamt rund 1300 Ladepunkte im gesamten Stadtgebiet Rüsselsheims zu installieren. Opel hat dazu Parkplatzflächen bereitgestellt, die mit 600 öffentlichen Ladepunkten ausgestattet werden. Das Projekt E-Mobility Lab Hessen bildet dabei als Reallabor die Mobilitätssituation des Jahres 2035 in einer typischen deutschen Kleinstadt ab.

„Auf diese Weise ermöglicht die Groupe PSA ihren Mitarbeitern an allen europäischen Standorten einen einfachen Zugang zu den elektrischen Ladestationen“, so die Franzosen. Die Initiativen unterstützten die 2019 gestartete Elektrifizierungsoffensive der PSA-Gruppe. Bis Mitte des Jahrzehnts will der Konzern sein komplettes Portfolio elektrifizieren.