Audi hat ein Update zu seinem nächsten Elektroauto veröffentlicht. Der e-tron GT wird ab Ende 2020 in den zum Standort Neckarsulm gehörenden Böllinger Höfen produziert. Neben neuen Informationen zur dortigen Fertigung verriet Audi Details zum „Electric Sound“ seines nach dem SUV e-tron und dessen Crossover-Derivat e-tron Sportback dritten Voll-Stromers.

Die Kleinserienfertigung in den Böllinger Höfen wurde für die neue Aufgabe erweitert, auf- und umgerüstet. Die Karosserie des e-tron GT besteht in weiten Bereichen aus „ultrahochfestem Stahl“ und Aluminium. „Um diesen Material-Mix in den geplanten Stückzahlen zu fertigen, entstand ein Karosseriebau, der das handwerkliche Können der Mitarbeiter mit dem vollen Potenzial der automatisierten Fertigungstechnik vereint“, heißt es von Audi. Er besteht aus einer Aufbaulinie, durch die jede Karosserie zweimal läuft. Ihr Herzstück bildet der sogenannte Zweifach-Framer, in dem zehn Roboter die inneren und äußeren Seitenteile befestigen. Er vereint alle Fertigungsschritte beim Fügen der Seiten in einer Anlage, was die Produktion des e-tron GT auf den bestehenden Flächen ermöglicht.

Neu ist auch das „Inline-Messverfahren“ für die Karosserien: Es steigert laut Audi die Genauigkeit und erlaubt es, schnell auf kleinste Abweichungen zu reagieren. Am Ende der Aufbaulinie stehe präzise Handarbeit: Erfahrene Werker montieren die Anbauteile und kontrollieren das Finish der fertigen Karosserie. Das Design des e-tron GT stellt dem Hersteller zufolge hohe Ansprüche an die Fertigungsqualität. So weise beispielsweise der Seitenwandrahmen zwischen dem höchsten und dem tiefsten Punkt eine ungewöhnlich große Ziehtiefe von 35 Zentimeter auf.

Die erweiterte Montagelinie für den e-tron GT umfasst 36 statt bisher 16 Arbeitstakte, er teilt sie sich mit dem Verbrenner-Sportwagen R8. Beide Modelle werden auf denselben fahrerlosen Transportfahrzeugen und an einer elektrisch angetriebenen Hängebahn bewegt. An einer Station der Linie arbeiten Menschen und Roboter unmittelbar zusammen. Wenn gewünscht, produziert ein 3D-Drucker auf Vorschlag der Mitarbeiter maßgeschneiderte Montagehilfen. Nach der Fertigstellung absolviert jedes Auto eine 40 Kilometer lange Runde auf öffentlichen Straßen, darunter auf der Autobahn und im Stadtverkehr.

„Mit der Integration von Audi R8 und Audi e-tron GT entsteht in den Böllinger Höfen ein einzigartiges Zusammenspiel aus Handwerkskunst und Smart Factory“, sagt Produktionsleiter Wolfgang Schanz. Audi hebt beim e-tron GT auch den Klang hervor. Den „progressiven elektronischen Sound“ habe man am Rechner, im Soundlabor, im fahrenden Auto und in Kundenstudien konzipiert und designt.

Wie jedes Elektroauto bringt der e-tron GT das gesetzlich erforderliche Akustische Fahrzeug-Warnsystem (AVAS) mit, Audi hat es jedoch in ein breiteres akustisches Spektrum eingebettet: Ein Lautsprecher in der Fahrzeugfront strahlt den AVAS-Klang ab. Wenn der Kunde das optionale Soundpaket bestellt, kommt ein zweiter, großer Lautsprecher im Heck dazu. Parallel dazu sorgen zwei Lautsprecher im Innenraum für „ein emotionales Klangerlebnis“. Der e-tron GT-Sound wird von zwei Steuergeräten permanent neu abgemischt, abhängig von Größen wie Geschwindigkeit oder Fahrpedalstellung. Der Fahrer kann dabei einstellen, ob und wie intensiv er ihn hören will.

Der Audi e-tron GT

Audi hat den e-tron GT 2018 als 4,96 Meter langes, 1,96 Meter breites und 1,38 Meter hohes Showcar präsentiert, die offizielle Markteinführung ist für 2021 geplant. Die technische Basis stellt die von der Konzernschwester Porsche für die Sportlimousine Taycan entwickelte Elektroauto-Plattform J1. Das finale Design, die Leistungsdaten und der Preis des e-tron GT wurden noch nicht vorgestellt. Der erste Entwurf verfügt über 434 kW (590 PS) mit denen es in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h geht. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 240 km/h erreicht, dann wird zugunsten der Reichweite abgeregelt.

Mit einer Ladung kann das Konzeptfahrzeug laut Audi gemäß WLTP-Standard über 400 Kilometer zurücklegen. Die Antriebsenergie stelle eine Lithium-Ionen-Batterie mit einem Energieinhalt von mehr als 90 kWh bereit, die flach bauend den gesamten Unterbodenbereich zwischen Vorder- und Hinterachse einnimmt. Der durch diese Bauweise zustandekommende „extrem niedrige Schwerpunkt“ sei vergleichbar mit dem des Audi R8, was für hohe Fahrdynamik sorge. Zusammen mit der Allradlenkung soll sich „eine perfekte Synthese aus Sportwagen-gemäßer Agilität und Präzision, ergänzt um höchste Richtungsstabilität“ ergeben.