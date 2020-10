Porsche hat über 10.000 Elektroautos ausgeliefert

Porsches Ende letzten Jahres eingeführtes erstes Elektroauto Taycan ist Unternehmensangaben nach bereits ein größerer Erfolg, als ursprünglich erwartet. Die Zuffenhausener haben daher die Produktionskapazitäten erweitert und sich personelle Unterstützung bei der Konzernschwester Audi geholt. Trotz Coronavirus konnten in diesem Jahr schon über 10.000 Taycan ausgeliefert werden.

In den ersten drei Quartalen dieses Jahres hat Porsche laut einer Veröffentlichung weltweit 191.547 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben. Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Auslieferungen um fünf Prozent zurück. „Porsche fährt robust durch die Coronakrise. Mit unserer aktuellen, sehr jungen Produktpalette konnten wir den Rückgang unserer Auslieferungen bisher moderat halten“, sagt Vertriebsvorstand Detlev von Platen.

„Der chinesische Markt hat sich nach dem Lockdown schnell wieder erholt, auch steigt die Nachfrage in anderen Märkten wieder deutlich an – all das hat zu diesem Ergebnis wesentlich beigetragen“, so von Platen weiter. China bleibe der volumenmäßig größte Einzelmarkt von Porsche. Zwischen Januar und September lieferte die Marke dort 62.823 Fahrzeuge aus. US-amerikanische Kunden nahmen 39.734 Fahrzeuge entgegen. In Europa lieferte Porsche von Januar bis September 55.483 Sportwagen aus.

Unter den Modellen bleibt das große SUV Cayenne der am stärksten nachgefragte Porsche: 64.299 Einheiten gingen in den ersten neun Monaten des Jahres an Kunden. Die Auslieferungen stiegen damit um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus bleibt die Sportwagenikone 911 stark nachgefragt, von der 25.400 Einheiten und damit ein Prozent mehr als 2019 ausgeliefert wurden. Das Kompakt-SUV Macan wurde 55.124 Mal ausgeliefert. Den vollelektrischen Taycan nahmen in den ersten drei Quartalen weltweit 10.944 Kunden entgegen. In der ersten Jahreshälfte waren 4480 Exemplare der Batterie-Sportlimousine ausgeliefert worden.

„Die Auswirkungen der Coronakrise gingen auch an Porsche nicht spurlos vorbei. Wir schauen dennoch mit Optimismus nach vorn – vor allem dank unserer überzeugenden Produktpalette und einer nach wie vor steigenden Anzahl an Auftragseingängen“, so Detlev von Platen.

Porsche will bis 2025 die Hälfte aller Fahrzeuge mit E-Antrieb verkaufen. Als nächstes Elektroauto steht 2022 die neue Generation des Macan an. Den Taycan bietet Porsche derzeit ab 105.607 Euro in der Ausführung „4S“ sowie in zwei „Turbo“-Versionen mit bis zu 454 Kilometer Reichweite an. Im nächsten Jahr wird das Basismodell für unter 100.000 Euro mit weniger Leistung, dafür aber der größten Reichweite erwartet. Zuerst wird die günstigste Variante ab diesem Jahr in China angeboten.