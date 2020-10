Tesla hat das Geschäftsergebnis für das dritte Quartal 2020 vorgestellt. Dem US-Elektroautobauer gelang in den vergangenen drei Monaten trotz Coronavirus-Pandemie bei den Auslieferungen ein Rekord. Der Umsatz kletterte dadurch um 39 Prozent auf fast 8,8 Milliarden Dollar. Der fünfte Nettogewinn in einem Quartal infolge belief sich auf 331 Millionen Dollar. Der Barmittel-Bestand wuchs auf 14,5 Milliarden Dollar.

Die operative Marge von Tesla erreichte im vergangenen Quartal mit 9,2 Prozent einen neuen Bestwert. Für das gute Ergebnis sorgten neben den steigenden Umsätzen mit Elektroautos und anderen Produkten insbesondere weitere Kostensenkungen. Tesla profitierte zudem vom Verkauf von CO2-Guthaben an andere Autofirmen, die damit ihre Emissionswerte für das Erreichen von CO2-Zielen ausgleichen. Die zur Verfügung stehenden Mittel will Tesla weiter in neue Produkte, die internationale Expansion und technologische Fortschritte investieren.

Von der Premium-Limousine Model S und dem großen SUV Model X stellte Tesla in Q3 2020 16.992 Einheiten her, ausgeliefert wurden 15.275 Fahrzeuge. Von dem Mittelklassewagen Model 3 und dem Mittelklasse-SUV Model Y liefen in den letzten drei Monaten 128.044 Exemplare von den Bändern, 124.318 Einheiten wurden ausgeliefert. Unter dem Strich wurden 145.036 Elektroautos produziert und 139.593 ausgeliefert.

Die Produktionskapazitäten reichen laut Tesla in diesem Jahr für 500.000 Elektroautos, die Auslieferung von Fahrzeugen in diesem Umfang sei weiter das Ziel für 2020. Um dies zu bewerkstelligen, müsse man vor allem die Fertigung des Model Y sowie die Produktion im chinesischen Werk in Shanghai hochfahren. Außerdem gelte es, die Logistik und effiziente Auslieferung bei hohen Stückzahlen zu verbessern.

Tesla weiter auf Wachstumskurs

Vom Model Y und der Mittelklasse-Limousine Model 3 könne man im US-Stammwerk Fremont in Kürze pro Jahr 500.000 Einheiten pro Jahr herstellen, außerdem 90.000 Model S und Model X. Hinzu kämen die jetzt jährlich 250.000 in Shanghai möglichen Model 3, so Tesla. Der für Wachstum wesentliche Aufbau von weiteren Kapazitäten in China sowie den neu entstehenden Fabriken in Brandenburg nahe Berlin und im US-Bundesstaat Texas sei auf Kurs.

Tesla verwies auf den „Battery Day“ im September, bei dem das Unternehmen Pläne für Batteriepakete mit selbst produzierten Akkus vom neuen Typ 4680 für 56 Prozent weniger Kosten pro Kilowattstunde (kWh) vorstellte. Dies sei eine zentrale Komponente, um bei den Kosten mit Verbrenner-Modellen gleichzuziehen. Tesla bekräftigte, mithilfe der Fortschritte bei Batterien ein profitables Elektroauto zum Preis von 25.000 Dollar vor Steuern anbieten zu wollen. Die nächste, verzögerte Neueinführung des E-Lkw Semi wird weiter für 2021 angepeilt. Zum neuen „Cybertruck“ und dem Supersportwagen Roadster 2 gab es kein Update.

„Wir sehen weiter Nachfrage nach unseren Autos sowie Energiespeicher- und Solar-Produkten und bleiben auf Wirtschaftlichkeit fokussiert, während wir unsere Kapazitäten so schnell wie möglich erweitern“, erklärte Tesla abschließend.