BMW hat angekündigt, das Elektroauto-Angebot der britischen Tochter MINI auszubauen. Dabei stehen zunächst Crossover und Premium-Kompaktwagen im Fokus, die Designer denken aber auch über andere Segmente nach. Mit dem MINI Vision Urbanaut wurde nun eine neue Zukunftsstudie mit großem und vielseitig veränderbarem Innenraum auf kleiner Fläche präsentiert.

„Die Marke MINI steht seit jeher für ‚Clever Use of Space‘‘ Im MINI Vision Urbanaut erweitern wir den privaten Raum weit in den öffentlichen hinein und dadurch entstehen vollkommen neue und bereichernde Erlebnisse“, erklärt Adrian van Hooydonk, Leiter BMW Group Design.

Der MINI Vision Urbanaut zeigt in den Ausführungen ‚Chill‘, ‚Wanderlust‘ und ‚Vibe‘, wie verschiedene Nutzungsszenarien für ein solches Modell aussehen könnten. In der Variante ‚Chill‘ dient das Fahrzeug der Entspannung oder dem Arbeiten unterwegs. In der Ausführung ‚Wanderlust‘ kann der MINI Vision Urbanaut gefahren werden oder automatisiert fahren. In der Version ‚Vibe‘ steht die gemeinsame Zeit mit anderen Menschen im Vordergrund.

Durch konsequente Auslegung auf Elektroantrieb und automatisierte Fahrfunktionen entstehen beim MINI Vision Urbanaut laut den Entwicklern zusätzliche Designfreiheiten in Exterieur und Interieur. „Bereits der Allererste Mini leitete 1959 durch seinen quer eingebauten Motor eine kleine Revolution im Fahrzeugbau ein. Mit dem MINI Vision Urbanaut konnten wir das Layout des gesamten Innenraums und damit die nutzbare Grundfläche im Innenraum in Relation zum Footprint komplett neu denken“, so Oliver Heilmer, Leiter MINI Design.

Die Front des MINI Vision Urbanaut zeigt eine Weiterentwicklung des MINI-Designs. Die Frontleuchten liegen hinter einer gefrästen Aluminiumstruktur mit Langlochmuster. Sie werden erst sichtbar, wenn sie aktiviert sind und erlauben die Darstellung unterschiedlicher, mehrfarbiger Grafiken. Der geschlossene Grill ist nun achteckig ausgeführt und entwickelt damit die traditionelle hexagonale Form weiter. Da beim MINI Vision Urbanaut kein Verbrennungsmotor verbaut ist, der Kühlluft benötigt, übernimmt der Grill nun eine neue Funktion: Er dient wie bei BMWs Technologieträger iX als „Intelligenzfläche“ für das automatisierte Fahren.

Ob der MINI Vision Urbanaut ein Ausblick auf ein Serienmodell ist, bleibt abzuwarten. Offiziell handelt es sich bislang nur um ein digitales „Visionsfahrzeug“. Auch zum Elektroantrieb gibt es noch nichts Konkretes zu berichten. Das bestätigte zukünftige Portfolio an rein elektrischen Fahrzeugen umfasst den Anfang des Jahres eingeführten MINI 3-Türer, ein neues Crossover-Modell im Kleinwagen-Segment sowie ein kompaktes Crossover-Modell. Ab 2023 sollen zudem in China in Kooperation mit einem lokalen Hersteller E-Autos gebaut werden.