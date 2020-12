Der Verband der Automobilindustrie (VDA) will einen schnelleren Ausbau der deutschen Elektroauto-Ladeinfrastruktur. Das in einem ersten Schritt bis 2022 formulierte Ausbauziel werden die Autohersteller laut dem VDA schon Ende dieses Jahres erreichen. Der Verband sieht künftig vor allem den Staat in der Verantwortung, insbesondere auch die Landräte und Bürgermeister. Ein neues Elektro-Ladenetz-Ranking für alle Regionen soll zeigen, wie groß der Nachholbedarf ist.

„Die Lademöglichkeiten der vielen neuen E-Autos sind der Schlüssel zum Erfolg der Elektromobilität. Der ‚Masterplan Ladeinfrastruktur‘ der Bundesregierung gibt das Ziel von 1 Mio. öffentlicher Ladepunkte bis 2030 vor. Um das staatlich vorgesehene Ziel zu erreichen, sind künftig rund 2000 neue öffentliche Ladepunkte pro Woche nötig. Aktuell werden aber nur rund 200 neue Ladepunkte im öffentlichen Bereich installiert“, erklärte VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

Deutschland sei bereits Europameister bei E-Autos. Aktuell kämen jeden Monat 50.000 neue Fahrzeuge auf die Straße. „Alle neuen E-Autos müssen laden können, sonst können wir die geforderten Klimaziele nicht erreichen“, betonte Müller. „Das Ladenetz-Ranking ist ein Ansporn für alle Kommunen, die Sache nun aktiv in die Hand zu nehmen und schafft eine wichtige Transparenz. Die Landräte und Bürgermeister müssen sich ab jetzt an diesen Zahlen messen lassen.“

Das Ladenetz-Ranking des VDA zeigt zwei Werte, die laut dem Verband für den Ausbau der Elektromobilität entscheidend sind: Der A-Wert steht für die Attraktivität des Ladenetzes im Landkreis oder der Stadt. Er benennt die Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte im Verhältnis zu den im Landkreis oder der Stadt zugelassen Autos. Je mehr Ladepunkte vorhanden sind, desto attraktiver ist die Region für die Umstellung auf E-Autos. Derzeit liegt der Mittelwert bei 1486. „Aktuell kommen im Durchschnitt rund 1500 Fahrzeuge im Bestand auf einen öffentlichen E-Ladepunkt. Dieses Verhältnis muss geringer werden, um die Region für den Umstieg auf Elektromobilität attraktiver zu machen“, so Müller.

Der T-Wert gibt an, wie viele E-Autos sich einen öffentlichen Ladepunkt teilen müssen. Dazu die VDA-Präsidentin: „Wir brauchen ein ausgewogenes Verhältnis von öffentlichen und privaten Lademöglichkeiten. Beides muss jetzt intensiv ausgebaut werden. Die Kommunen sollten jetzt das Angebot in ihrem Verantwortungsbereich steigern und einen Plan vorlegen, wie sie die Ladeinfrastruktur in ihrem Verantwortungsbereich schnell und engagiert ausbauen wollen. Nach einer Richtlinie der EU sollten sich im Durchschnitt nicht mehr als 10 E-Autos einen Ladepunkt teilen müssen. Schlange stehen beim E-Laden motiviert die Bürgerinnen und Bürger nicht zum Umstieg.“

In Deutschland gibt es laut der Bundesnetzagentur mit Stand Anfang November 32.110 öffentliche Ladepunkte. Es müsse nun auch die Erfassung von privaten Ladepunkten an Haushalten eingerichtet werden, forderte Müller. Dies könne am besten von der Energiewirtschaft organisiert werden.

Das aktuelle VDA-Ladenetz-Ranking

Im A-Wert (Attraktivitäts-Wert) gewinnt der Landkreis Regen, hier steht für 310 Pkw ein öffentlicher Ladepunkt zur Verfügung. Vorne liegen auch Wolfsburg (358), Passau (403), Landau in der Pfalz (418) und Regensburg (434). Schlusslichter in der Attraktivität sind der Landkreis Celle mit 9947 zugelassenen Pkw auf einen Ladepunkt, der Landkreis Prignitz mit 15.188 und die Stadt Krefeld, in der fast 24.000 Pkw auf einen öffentlichen Ladepunkt kommen.

Auch im T-Wert (Teilen-Wert) gewinnt der Landkreis Regen mit 1,9 E-Pkw pro öffentlichem Ladepunkt, gefolgt vom Landkreis Freyung-Grafenau (2,8,) der Stadt Salzgitter (3), dem Kyffhäuserkreis (3,2) und der Uckermark (3,3). Auf den letzten Plätzen liegen Kassel (68), Weimar (69), Wuppertal (78), Stuttgart (88) und Krefeld (199).

Den Status der öffentlichen E-Auto-Ladeinfrastruktur aller Landkreise und Städte will der VDA von nun an quartalsweise aktualisieren, die Auswertung ist hier verfügbar.