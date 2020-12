Das erschwinglichste Modell von VWs neuer Elektroauto-Familie ID. ist zunächst der Kompaktwagen ID.3. Mit dem e-up! haben die Wolfsburger bereits seit einigen Jahren auch einen batteriebetriebenen Kleinstwagen im Programm, Bestellungen sind aufgrund der großen Nachfrage derzeit aber nicht möglich. VW arbeitet an einem neuen Einsteiger-Elektroauto, das laut einem Bericht zu Beginn aus Asien nach Deutschland importiert werden soll.

Der ID.3 kostet in der günstigsten Version unter 30.000 Euro, der e-up! steht mit 21.975 Euro in der Preisliste. Seinen mutmaßlich ID.2 heißenden neuen Elektro-Kleinstwagen will VW für weniger als 20.000 Euro anbieten. Zum Zeitplan für die Einführung gibt es unterschiedliche Informationen: VW selbst spricht von 2023/2024, Berichten zufolge könnte es jedoch schon früh im Jahr 2023 oder auch erst 2025 soweit sein. Die zentrale Herausforderung sind die Kosten.

Dass Elektroautos aktuell noch teils deutlich teurer als Verbrenner sind, liegt vor allem an der für eine praxistaugliche Reichweite nötigen Batterie. Das Akkupaket kann bis zur Hälfte der Beschaffungs- und Produktionskosten ausmachen. Im Kleinwagen-Segment sind die Margen so gering, dass sich der Einsatz von E-Auto-Technik für die Hersteller kaum lohnt oder sogar für Verluste sorgt. Einige überlegen daher, in Zukunft in dem Segment keine Fahrzeuge mehr anzubieten – VW hat das dagegen fest vor.

Die Grundlage für den geplanten ID.2 dürfte der neue Elektroauto-Baukasten des Volkswagen-Konzerns MEB stellen. Eigentlich sollte die spanische Tochter Seat die Plattform für den Einsatz bei Kleinwagen anpassen, das wurde in diesem Jahr jedoch wieder verworfen. Der momentane Stand der Entwicklung ist nicht bekannt. Das Handelsblatt schreibt, dass der ID.2 ein chinesisch-spanisches Projekt werden könnte.

VW habe weiter vor, den ID.2 frühestens 2023 auf den Markt zu bringen, berichtet die Wirtschaftszeitung. Das Unternehmen setze dazu auf seinen neuen chinesischen Partner JAC, mit dessen Unterstützung die erste Version des neuen Kleinwagens entstehen soll. Deshalb sei zunächst auch nur eine Fertigung in China und der Export nach Europa vorgesehen. In der Volksrepublik solle zudem eine zweite Variante für die sportliche Seat-Submarke Cupra produziert werden. Erst ab 2025 werde der ID.2 auch in einem europäischen Werk gebaut, als Favorit gelte die Seat-Fabrik im spanischen Martorell bei Barcelona. VW könnte den E-Kleinwagen alternativ in Osteuropa herstellen, wo die Lohnkosten deutlich niedriger sind. Die spanische Regierung bemühe sich aber intensiv um den Standortzuschlag und es würden Finanzhilfen winken.

Um was für einen Fahrzeugtyp es sich bei VWs neuem E-Kleinwagen handeln wird, ist unklar. Im letzten Jahr war die Rede von einem Wagen in der Größe des T-Roc – das Kompakt-SUV ist um die 4,3 Meter lang und damit etwas größer als der VW Polo. Bei der Reichweite wird eigentlich erwartet, dass wie beim auf einer Verbrenner-Plattform aufbauenden VW e-up! gemäß WLTP-Norm deutlich über 200 Kilometer geboten werden. Das Handelsblatt will allerdings erfahren haben, dass aus Kostengründen ein abgespecktes Akkupaket mit Eisenphosphat als Grundstoff statt einer teureren Lithium-Ionen-Variante verwendet wird. Damit sollen nur etwa 200 Kilometer möglich sein, denn der ID.2 sei vor allem als Stadtauto gedacht.