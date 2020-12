Hyundai will mit Ineos den Durchbruch von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen in den Massenmarkt vorantreiben. Dazu lotet der südkoreanische Autohersteller mit dem britischen Chemieriesen die Produktion und Auslieferung von Wasserstoff sowie dazugehöriger Technologien aus. Zunächst steht Europa im Fokus, langfristig haben die Partner den Weltmarkt im Visier. Ineos könnte im Rahmen der Kooperation auch eigene Wasserstoff-Autos mit Hyundai-Technik herstellen.

Hyundai ist Vorreiter bei der E-Mobilität. Neben reinen Batterie-Wagen vertreibt das Unternehmen seit einigen Jahren auch Stromer mit zusätzlicher, wasserstoffbetriebener Brennstoffzelle für mehr Reichweite. Aktuell verkaufen die Südkoreaner in geringer Stückzahl das SUV Nexo, zukünftig sollen aber verstärkt Wasserstoff-Pkw und -Lkw ausgeliefert werden. Zentrale Herausforderung dabei ist das bisher kaum existierende Netz an Wasserstoff-Stationen sowie die dafür nötige Lieferkette. Zusammen mit Ineos will Hyundai das nun angehen.

Ineos-Grüner und -Vorstand James Ratcliffe treibt mit dem Modell Grenadier den Bau eigener Autos voran. Er setzt dabei auf einen robusten Geländewagen im Stil des Land Rover Defender, der im nächsten Jahr zunächst mit Diesel- und Benzinmotoren von BMW startet. Später könnten auch Elektrofahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-System angeboten werden. Laut einer Mitteilung der beiden Unternehmen wird derzeit geprüft, in welcher Form der Grenadier zukünftig Hyundais Brennstoffzellen-Technik nutzen könnte.

„Man kann über Dinge reden oder sie angehen“, so Ineos-Technologiechef Peter Williams im Gespräch mit Automotive News zu der Kooperation mit Hyundai. „Wir würden gerne in den nächsten fünf Jahren etwas in ernsthafter Größenordnung umsetzen.“ Hyundai wolle, dass seine Brennstoffzellen-Technologie weltweit Verwendung findet, betonte Williams. Ineos erzeugt pro Jahr 300.000 Tonnen Wasserstoff, hauptsächlich als Nebenprodukt seines Kerngeschäfts der Chemieproduktion.

Hyundai plant derzeit zwei neue Wasserstoff-Pkw, flankierend werden Lkw mit Brennstoffzellen-Technik vorangetrieben. In Europa peilt Hyundai laut Automotive News an, in diesem Jahrzehnt bis zu 15 Prozent des Marktes für Wasserstoff-Lkw zu erobern. In einem Pilotprojekt bringt das Unternehmen seit Oktober erste Exemplare des Xcient Fuel Cell auf Schweizer Straßen, bis 2025 sollen es 1600 Einheiten sein. Mit der bereits in Arbeit befindlichen neuen Generation des Wasserstoff-Lasters sollen in den kommenden Jahren weitere europäische Länder beliefert werden, darunter Deutschland. Ab 2030 will Hyundai pro Jahr 700.000 Brennstoffzellen pro Jahr herstellen.