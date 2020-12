Toyota hat kürzlich ein Elektro-SUV angekündigt. In einer deutschen Unternehmensmeldung dazu hieß es, dass das Modell bereits fertig ist und im nächsten Jahr in die Produktion geht. In einer Online-Konferenz sagte ein Manager dann, dass das erste Großserien-Elektroauto der Marke in Europa erst „in ein paar Jahren“ in den Verkauf geht. Laut dem für die Produktion in Japan verantwortlichen Manager Koji Toyoshima steht eine konkrete Entscheidung noch aus.

Von der Automobilwoche darauf angesprochen, ob das mittelgroße Elektro-SUV auch in Europa gebaut werde, sagte Toyoshima, dass das noch nicht fest stehe. „Wir schauen noch, welche elektrischen Modelle in welchen Regionen angeboten werden“, so der Manager. Ab wann Toyota auch hierzulande ein erstes Elektroauto anbietet, bleibt demnach abzuwarten. Der Autoriese hat mehrfach betont, außerhalb Asiens zunächst weiter vor allem auf Hybridtechnik sowie stärker auf Wasserstoff-E-Fahrzeuge zu setzen.

Der angekündigte Voll-Stromer baut als erster Wagen auf der neuen Toyota-Plattform e-TNGA auf. Sie erlaubt Front-, Heck- sowie Allradantriebe mit bis zu 300 kW (408 PS) und Reichweiten von 300 bis 600 Kilometer. Toyota habe zwar noch keine nur batteriebetriebenen Wagen im Angebot, könne dies dank der flexiblen e-TNGA-Architektur aber rasch umsetzen und ausbauen, sagte Toyoshima. „Wir haben eine große Erfahrung beim Hochlaufen von Hybrid-Modellen. Diese Erfahrung werden wir nutzen beim Ausbau unserer Elektroflotte.“

Der Toyota-Manager betonte, dass es dem japanischen Hersteller bei reiner E-Mobilität nicht allein um das Thema Reichweite gehe. Das Unternehmen lege bei Elektroautos ebenso hohen Wert auf Haltbarkeit und Zuverlässigkeit wie bei klassischen Verbrenner- sowie Hybridfahrzeugen. „Wir achten darauf, dass auch unsere E-Autos eine sehr große Haltbarkeit aufweisen und möglichst ohne Fehler funktionieren“, erklärte Toyoshima.

Toyota hat im letzten Jahr einen Ausblick auf mehrere, auch für Europa vorgesehene vollelektrische Modelle im SUV-, Crossover- und Minivan/Transporter-Segment gegeben. In Asien setzt der Konzern auf weitere E-Auto-Baureihen – darunter Kleinstfahrzeuge, die noch kleiner als die sogenannten Kei-Cars in Japan ausfallen, sagte Toyoshima. Europäischen Kunden würden diese E-Mobile wahrscheinlich nicht angeboten, da sie bislang nur in Japan wirklich beliebt seien.

Bei Hybriden gehört Toyota anders als bei Elektroautos zu den Vorreitern. Ein großer Teil des Absatzes besteht bereits aus teilelektrischen Fahrzeugen. In Westeuropa waren es zuletzt 63 Prozent, die künftig ebenfalls Voll-Stromer anbietende Edel-Tochter Lexus kommt sogar auf 99 Prozent. Trotz der weiter steigenden Produktion von E-Fahrzeugen verzichtet Toyota vorerst auf eine eigene Batterie-Produktion. Die Akkus werden weiter Zulieferer wie Panasonic oder CATL bereitstellen. Allerdings merkte Toyoshima mit Blick auf die Batterie-Partner an: „Wir lernen von ihnen für die Zukunft.“