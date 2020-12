Das Münchner Elektroauto-Startup Sono Motors zieht es laut unbestätigten Berichten an die Börse. Offiziell hieß es zuletzt, dass Anfang 2021 ein neuer Prototyp des Solar-Minivans Sion vorgestellt wird. In einer Mitteilung gab das Unternehmen nun ein Update zum aktuellen Stand der Finanzierung.

Auch Sono Motors hatte in diesem Jahr mit den Auswirkungen des Coronavirus zu kämpfen, konnte kurz vor dem Ausbruch der Pandemie aber rund 50 Millionen Euro via Crowdfunding einsammeln. Mit dem frischen Kapital wurde die Entwicklung des Sion vorangetrieben, insbesondere der Bau neuer Vorserienfahrzeuge. Für die Serienproduktion benötigt das Unternehmen eigenen Angaben nach noch über 200 Millionen Euro. Ein Teil dieser Summe wurde zum Jahresende gesichert.

Sono Motors gab kürzlich den Abschluss einer Serie C Finanzierungsrunde in Höhe von 45 Millionen Euro bekannt. Die jüngste Finanzierungsrunde wurde von institutionellen Investoren angeführt, darunter als Hauptinvestor der Vermögensverwalter Swedbank Robur. Man habe nun insgesamt knapp 100 Millionen Euro an Kapital über Eigenkapital, Fremdkapital und bezahlte Reservierungen erhalten, so Sono Motors.

„Wir sind sehr stolz auf das positive Feedback, das Sono Motors von den Investoren erhalten hat. Es zeigt uns, dass das Interesse an umweltfreundlichen Technologien sehr groß ist. Der Abschluss unserer Serie C Finanzierungsrunde ist ein Beweis für das Vertrauen der Investoren in die Stärke des Sion und seinen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt“, erklärte der Finanzchef von Sono Motors Torsten Kiedel. „Wir sind zuversichtlich, dass unsere firmeneigenen Technologien dem Sion einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil auf den globalen EV-Märkten verschaffen werden. Dabei setzen wir besonders auf die ins Fahrzeug integrierten Solarzellen und Mobilitätsdienste.“

Angaben zu einem möglichen Börsengang machte Sono Motors in seiner neuesten Mitteilung nicht. Das Manager Magazin hatte vor wenigen Tagen berichtet, dass das Startup an die US-Börse will. Zur Vorbereitung und für den „Soft Launch“ des Sion seien die jetzt bestätigten rund 45 Millionen Euro eingesammelt worden. Auf dem Papier ergebe sich damit eine Unternehmensbewertung von etwa 750 Millionen Euro. Der Börsengang in den USA werde für Ende des kommenden Quartals angepeilt. Die Erlöse sollen den Produktionsstart des Sion finanzieren.

Für den Sion liegen laut Sono Motors über 12.000 Bestellungen vor. Das Elektroauto soll ab 2022 und damit mit etwa zwei Jahren Verspätung ausgeliefert werden. Die Produktion übernimmt der Auftragsfertiger NEVS in einem Ex-Saab-Werk im schwedischen Trollhättan. Bei der Reichweite gehört der 25.500 Euro kostende Sion mit 255 Kilometern nicht zu den Vorreitern, dafür aber bei der Integration von Solarzellen in die Karosserie. Mit der Kraft der Sonne soll sich täglich Energie für bis zu 34 Kilometer Reichweite sammeln lassen. Als weitere Highlights bewerben die Gründer Mobilitätsdienste wie Carsharing und Ridepooling. „Powersharing“ macht den Sion zudem zu einer mobilen Ladestation für Elektrogeräte und andere Elektrofahrzeuge.