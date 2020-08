Die Gründer des Münchner Elektroauto-Startups Sono Motors haben über das weitere Vorgehen in diesem Jahr informiert. Dank dem erfolgreichen Abschluss einer Crowdfunding-Kampagne sei man „stark in das Jahr 2020 gestartet“ und bei der Entwicklung des Solar-Minivans Sion „ein großes Stück weitergekommen“. Für die Zukunftsfähigkeit des Projekts passe man in diesem Jahr die Strategie an.

Der Bau eines für Ende des Jahres vorgesehenen neuen Prototyps des Sion mit dem Partner Roding Automobile sei termingerecht gestartet. Der Fokus liege auf dem „Look & Feel“, der Fahrweise und darauf, den Interessenten ein möglichst gutes Gefühl für das Serienfahrzeug zu vermitteln. Schlüsselkomponenten wie der E-Antrieb vom deutschen Zulieferer-Riesen Continental würden in dieser Generation bereits verbaut sein. Die finale Batterie von ElringKlinger aus Baden-Württemberg schafft es laut einer früheren Aussage noch nicht in die neuen Vorserienfahrzeuge.

„Für uns als Autohersteller ist die visuelle Präsentation von Fortschritten enorm wichtig – um Investoren zu überzeugen und weitere Reservierungen generieren zu können. Deshalb konzentrieren wir uns im verbleibenden Jahr stark auf das Prototypenprogramm“, so Chef und Mitgründer Jona Christians. „Zusätzlich legen wir einen Fokus auf das Testing zentraler Komponenten der Fahrzeugentwicklung und die weitere Entwicklung unserer Alleinstellungsmerkmale, wie etwa die Solar Integration und unsere Mobility Services.“

Die Erprobung der neuen Prototypen auf den Prüfständen laufe schon. Geprüft werde unter anderem der Elektromotor, die Batterie, das Kühlsystem und die Klimaanlage sowie das Infotainmentsystem und deren Zusammenspiel mit den anderen Fahrzeugkomponenten. Zu der Solar-Integration des Sion sowie der App für Mobilitätsdienste wie Carsharing, Ridepooling und „Powersharing“ soll es in den nächsten Wochen und Monaten Neuigkeiten und Details geben. Die Solar-Integration wecke Interesse in der Branche, merkte das Startup an. Die Technologie ermögliche die Integration von Solarzellen in unterschiedlichste Fahrzeuge über den Sion hinaus, man sei hier „bereits in ersten Gesprächen“.

Angepasste Strategie 2020

Die Coronavirus-Pandemie verlangsame viele Prozesse in der Automobilindustrie und in der Finanzwelt. Als Reaktion auf die veränderten Rahmenbedingungen habe man die Strategie für dieses Jahr angepasst, so Sono Motors weiter. Zur Reduzierung von Kosten sei bereits vor einigen Monaten beschlossen worden, statt vier nur zwei Prototyp-Fahrzeuge zu bauen. Bis zum Ende des Jahres werde man die Ausgaben weiter prüfen und reduzieren, das betreffe zum Beispiel kostenintensive Posten in der Fahrzeugentwicklung. Ausgenommen seien Tests wie etwa zur Validierung der Solar-Integration sowie die Arbeit an den technischen Prüfständen.

Durch die Anpassungen stelle man sicher, dass die Gelder aus der Community-Funding-Kampagne „verantwortlich und nachhaltig investiert werden: in die interne Entwicklung, das Prototypenprogramm, die Solar Integration, das bidirektionale Laden und die Mobilitätsdienstleistungen“, erklärte Sono Motors.

Das Startup teilte weiter mit, 2020 auch für eine interne Neuausrichtung zu nutzen. „Der Aufbau einer Organisation mit flachen Strukturen bei einem stark wachsenden Team ist seit Anfang dieses Jahres bereits in vollem Gang. Unser Ziel: die Förderung von Agilität und Flexibilität durch selbstorganisierte Teams“, heißt es dazu. Es werde zudem ein Beirat mit Branchenexperten gegründet, die bei strategischen Entscheidungen beraten sollen. Ein Sitz werde an ein Mitglied der Sono-Motors-Community vergeben, Details zur Bewerbung gebe es später.

Zuletzt hieß es, dass die Produktion des Sion im September nächsten Jahres starten wird. Die Fertigung der Serienfahrzeuge übernimmt das schwedische Unternehmen NEVS, bei dem über einen Zeitraum von acht Jahren rund 260.000 Exemplare von den Bändern laufen sollen. Für die Produktion muss Sono Motors eigenen Angaben nach noch um die 200 Millionen Euro einsammeln.