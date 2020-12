Aral hat im Sommer angekündigt, nach Pilotprojekten in Deutschland diverse weitere Schnelllademöglichkeiten an Tankstellen zu schaffen. An einer Station in Wuppertal wurden nun erste „ultraschnelle“ Elektroauto-Lader unter dem vorhandenen Tankstellendach in Betrieb genommen. Die beiden 300-Kilowatt-Säulen stehen an der Nevigeser Straße 31 und bieten Ladepunkte für vier Fahrzeuge.

„Es ist bautechnisch eine Besonderheit und die erste Station von Aral europaweit, die Laden und Tanken unter einem gemeinsamen Dach anbietet“, erklärte Aral-Vorstand Patrick Wendeler. Das Unternehmen werde in den nächsten Wochen weitere Ladesäulen an deutschen Tankstellen eröffnen. Im Januar 2021 sollen 100 besonders schnelle Ladepunkte an 25 Stationen am Netz sein, unter anderem in Hamburg und Braunschweig. „Damit liegen wir voll im Plan, unseren Kunden bis Mitte 2021 über 100 Ladepunkte an mehr als 30 Aral Tankstellen anzubieten und der führende Anbieter von Elektromobilität an Tankstellen zu sein“, so Wendeler.

Aral betreibt seine Ladesäulen in Eigenregie. Den Nutzern wird 100 Prozent Ökostrom versprochen, den sie je nach Standort mit einer Ladeleistung von bis 300 oder 350 Kilowatt in die Akkus pressen können. Mit entsprechender Technik ausgerüstete Elektroautos lassen sich innerhalb von zehn Minuten für eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern auffrischen. Die volle Leistung unterstützt bisher zwar kein Serienfahrzeug, moderne Modelle von Porsche oder Tesla können aber bereits mit deutlich über 200 Kilowatt Energie ziehen.

An folgenden Stationen will Aral spätestens im Januar 2021 „ultraschnelles“ Laden anbieten:

Baden-Württemberg

Nikola-Tesla-Straße 1, 77955 Ettenheim

Nellinger Straße 24, 89188 Merklingen

Im Langen Feld 17, 71711 Murr

Bayern

Mainfrankenpark 24, 97337 Dettelbach

Am Eichelberg 2, 91567 Herrieden

Berlin

Holzmarktstraße 12-14, 10179 Berlin

Brandenburg

Im Gewerbegebiet 1, 14778 Wollin bei Brandenburg

Hamburg

Großmannstraße 195-211

Wilhelm-Iwan-Ring 1

Hessen

Ampèrestraße 1, 64625 Bensheim

B49 Nordseite, 65614 Beselich

Mecklenburg-Vorpommern

Rudolf-Diesel-Straße 2, 19243 Wittenburg

Niedersachsen

Hansestraße 47a, 38112 Braunschweig

An der Autobahn 1, 29690 Buchholz/Aller

An der Autobahn 8, 49733 Haren

Westerlange 2, 37154 Northeim

Weser-Ems-Straße 1, 28816 Stuhr

Max-Planck-Straße 18, 21423 Winsen

Nordrhein-Westfalen

Castroper Hellweg 111, 44805 Bochum

Bürener Straße 155, 59590 Geseke

Hörster Heide 2, 49434 Neuenkirchen

Nevigeser Straße 31, 42113 Wuppertal

Sachsen

Siedlerweg 1, 02923 Kodersdorf

Bierweg 6, 04435 Schkeuditz

Sachsen-Anhalt

Zuckerfabrik 1, 39343 Alleringersleben