Das Münchner Elektroauto-Startup Sono Motors hat sich 2020 auf den Aufbau einer neuen Prototyp-Generation seines Minivans Sion konzentriert. Flankierend wurden weitere Technologien – insbesondere für zusätzliche Stromversorgung in die Karosserie integrierte Solarzellen – vorangetrieben. Das Unternehmen kündigte nun an, im Januar ein Update zur Technik zu geben: Am 12.1.2021 werde der neueste Prototyp präsentiert, am Tag danach der aktuelle Stand der Solarintegration.

Die Vorstellung des jüngsten Prototyps des Sion findet am 12.1.2021 ab 19:45 Uhr im Rahmen der in diesem Jahr rein digital stattfindenden US-Technikmesse CES statt. Mit der Präsentation unterstreiche man die Fähigkeit, ein erschwingliches und praktisches Solar-Elektroauto zu entwickeln, heißt es in einer Mitteilung. Am 13. Januar ab 19:45 Uhr will das Startup dann in einer weiteren Live-Veranstaltung über die Zukunft seiner Solar-Technologie sprechen.

„Wir sind unsagbar stolz darauf, unser Versprechen an unsere Community einzulösen und ein Produkt zu präsentieren, das den Übergang zu einer solarbetriebenen Zukunft vorantreibt. Diese Reise begann in einer Garage mit einer simplen Idee und hat sich, dank der überwältigenden Unterstützung unserer Community, zu einer großen Kraft entwickelt“, sagte Mitgründer und Firmenchef Laurin Hahn. „Ich spreche für unser gesamtes Team, wenn ich sage, dass wir entschlossen sind, unser Ziel zu erreichen. Die nächste Generation des Sion Prototyp ist erst der Anfang. Wir freuen uns darauf, unseren Fortschritt fortzusetzen, um das erste Solar-EV für jedermann zu liefern.“

Sono Motors konnte Anfang 2020 über eine kurzfristig organisierte Crowdfunding-Kampagne rund 50 Millionen Euro einsammeln. Ende 2020 gab das Unternehmen dann den Abschluss einer von institutionellen Investoren geführten Finanzierungsrunde in Höhe von 45 Millionen Euro bekannt. Man habe nun insgesamt knapp 100 Millionen Euro an Kapital über Eigenkapital, Fremdkapital und bezahlte Reservierungen erhalten, berichtete das Startup.

Um den aktuell für 2022 vorgesehenen Serienstart des Sion zu realisieren, sind früheren Angaben nach mindestens weitere 200 Millionen Euro erforderlich. Gerüchten zufolge will Sono Motors das Geld an der US-Börse einsammeln, das soll für dieses Quartal geplant sein. Für den ab 25.500 Euro mit 255 Kilometer Reichweite angebotenen Sion liegen laut dem Unternehmen schon über 12.000 Bestellungen vor. Die Produktion soll der Auftragsfertiger NEVS in einem Ex-Saab-Werk im schwedischen Trollhättan durchführen.