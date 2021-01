Smart baut die Modelle ForTwo und ForFour seit 2018 nur noch in der später eingeführten Elektroauto-Version, andere Antriebsarten wird die Marke nicht mehr anbieten. Die Entwicklung und Produktion zieht 2022 nach China um, die Konzernmutter Daimler richtet die Tochter dann in einem Joint Venture mit dem chinesischen Fahrzeughersteller Geely neu aus. Nun gibt es erste Informationen zur Technik.

Markenchef Daniel Lescow hat Ende 2020 im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeine Zeitung bekannt gegeben, dass das erste Smart-Modell aus China ein SUV wird. In einem Beitrag auf dem Online-Karrierenetzwerk LinkedIn äußerte er sich später etwas ausführlicher zu den Plänen. SUV seien wegen ihrer höheren Sitzposition sowie mehr Praktikabilität, Platz und Sicherheit sehr beliebt. Deshalb baue nun auch Smart ein solches Fahrzeug, erklärte der Manager.

Schon vor zehn Jahren war ein SUV bei Smart in Arbeit, der ForMore kam aber nicht über den Prototyp-Stand hinaus. Das 2022 startende neue Modell dieser Bauart werde nicht irgendein SUV, verspricht Lescow. „Es wird ein echtes Smart-SUV, das all das verkörpert, woran wir glauben – progressives Design, Innovation, Hightech und selbstverständlich batterieelektrisches Fahren.“ Das SUV werde sofort als Smart zu erkennen sein, „ultramodern, raffiniert und fortschrittlich im Bereich der Konnektivitätsservices“. Auch im SUV-Segment setze Smart auf ein „außen super kompaktes und innen großes“ Fahrzeug, versichert Lescow. Er sei überzeugt, dass das Smart-SUV rasch zum führenden Modell in seinem Segment wird und die Zukunft des „urbanen, elektrischen Lifestyle“ mitprägt.

Die aktuellen Smarts wurden nachträglich mit Renault-Technik elektrifiziert. Die Technik für die neuen Modelle realisiert Geely – derzeit größter Aktionär von Daimler – in China. Das Design kommt weiter aus Stuttgart, die Daimler-Kernmarke Mercedes-Benz unterstütze zudem bei der Entwicklung, so Lescow. Der Fokus liege weiter auf urbaner Mobilität, sowohl in Europa als auch in China. Das SUV werde auch hierzulande angeboten.

Die neuen Smarts werden laut Lescow auf Geelys 2020 vorgestellter Stromer-Plattform SEA (Sustainable Experience Architecture) basieren. Die Architektur könne für Modelle vom Kleinwagen bis zu Minibussen genutzt werden. Erste Prototypen des SUV habe Smart bereits aufgebaut. Technische Details veröffentliche man zu einem späteren Zeitpunkt. Bisher schaffen die Elektroautos der Marke mit einer Ladung weniger als 160 Kilometer gemäß der auslaufenden NEFZ-Norm. Die SEA mit mehr Platz für die Batterie im Fahrzeugboden dürfte auch bei kompakten Pkw deutlich mehr Kilometer mit einer Ladung ermöglichen.

Wann die bisherigen Modelle von Smart auslaufen, ist unklar. Der ForFour entsteht bei Renault in Slowenien. Das Daimler-Werk für den ForTwo im französischen Hambach wurde kürzlich verkauft, dort sollen aber weiter Smarts vom Band laufen. Gerüchten zufolge könnte der Zweisitzer noch bis 2024 von dem neuen Besitzer der Fabrik gefertitgt werden, Daimler will sich offiziell aber nicht festlegen. Lescow erklärt auf LinkedIn, dass der aktuelle Smart ForTwo weiter angeboten werde. „Gleichzeitig schreiben wir das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte der Marke.“ Wie lange genau der ForTwo noch in der jetzigen Form zu haben sein wird, und was mit dem ForFour passiert, bleibt abzuwarten.