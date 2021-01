Die Marke Volkswagen Pkw hat 2020 mit dem offiziellen Marktstart der neuen Elektroauto-Familie ID. die nächste Phase ihre E-Mobilitäts-Offensive eingeläutet. Zum Beginn des neuen Jahres veröffentlichten die Wolfsburger Details zum im vergangenen Jahr erreichten Absatz.

„Das Jahr 2020 war für Volkswagen ein Wendepunkt und der Durchbruch für das Thema Elektromobilität“, sagte Ralf Brandstätter, Chef der Marke Volkswagen. Der Anbieter habe im zurückliegenden Jahr weltweit mehr elektrifizierte Fahrzeuge ausgeliefert als je zuvor: in Summe mehr als 212.000 (+158 % versus 2019), davon knapp 134.000 (+197 %) rein batteriebetrieben. Brandstätter: „Wir sind auf einem guten Weg unseren Anspruch zu erreichen, Marktführer bei batterieelektrischen Fahrzeugen zu werden.“

Die Marke Volkswagen lieferte im ersten Jahr der Coronavirus-Pandemie weltweit über alle Antriebsarten rund 5,33 Millionen Fahrzeuge an Kunden aus – ein Minus von etwa 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Dezember setzte der Hersteller seinen Endspurt zum Jahresende fort und lag mit minus zwei Prozent knapp unter dem guten Vorjahresmonat. „Volkswagen hat 2020 Stärke bewiesen. Trotz aller durch die Pandemie verursachten Einschränkungen im Autohandel, konnten wir unseren Weltmarktanteil halten und in einigen Regionen sogar leicht ausbauen“, so Klaus Zellmer, Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen Pkw.

Volkswagen Pkw hat 2020 neun neue Elektro- und Plug-in-Hybridmodelle auf den Markt gebracht. Der Anteil an nur mit Batterie betriebenen Modellen und Hybridfahrzeugen kletterte dadurch in Europa auf 12,4 Prozent der gesamten Auslieferungen der Marke – nach 2,3 Prozent im Jahr 2019. Beliebtestes Modell war dabei der seit September an Kunden gehende Kompaktwagen ID.3 (abgebildet) mit 56.500 Einheiten, gefolgt vom ausgelaufenen e-Golf mit rund 41.300 Einheiten und dem plug-in-hybriden Passat GTE mit etwa 24.000 Autos.

Insgesamt wurden 2020 rund 68.800 ID.3 bestellt, davon nahmen in Deutschland rund 14.400 Kunden ein Exemplar entgegen. „Mit dem ID.3 haben wir einen echten Volltreffer gelandet“, glaubt Vertriebschef Zellmer. „Erst in der zweiten Hälfte des Jahres eingeführt, hat er fast aus dem Stand in vielen Ländern die Spitze der Verkaufscharts erreicht.“

In Finnland, Slowenien und Norwegen im Dezember war der ID.3 laut Volkswagen jeweils der am häufigsten ausgelieferte Batterie-Wagen in den jeweiligen Märkten. In Schweden sei er im Dezember 2020 sogar absolut das meistverkaufte Auto gewesen, unabhängig von der Antriebsart. In den Niederlanden und Deutschland habe die Marke Volkswagen im Gesamtjahr 2020 den Sprung auf Platz eins unter den vollelektrischen Fahrzeugen geschafft – mit einem Anteil in Deutschland von 23,8 Prozent und 23 Prozent in den Niederlanden.

Auch im deutschen Flottenmarkt habe sich 2020 der Durchbruch der Elektromobilität widergespiegelt, erklärte Volkswagen. Hier sei der Anteil von Batterie- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen bei den Auftragseingängen auf zusammen fast 22 Prozent gestiegen – nach etwa 2 Prozent 2018 und knapp 5 Prozent 2019. „Für 2021 haben wir uns vorgenommen, unseren weltweiten Marktanteil zu steigern“, unterstrich Zellmer. Einen Schub werde dabei neben den neuen Batterie-Modellen auch die 2020 begonnene Hybrid-Offensive bringen.