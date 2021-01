Citroën hat den neuen ë-Berlingo in Kastenwagen-Ausführung vorgestellt. Von der Version mit Verbrennungsmotor unterscheidet sich das rein elektrisch angetriebene Modell optisch nur durch den Ladeanschluss an der linken hinteren Karosserieseite und das neue ë-Logo an der linken hinteren Tür. Offiziell in den Handel kommt der Elektro-Transporter im vierten Quartal 2021, der Preis wurde noch nicht verraten.

Der ë-Berlingo Kastenwagen basiert auf der e-CMP-Plattform der französischen PSA Gruppe. Beide angebotenen Längen (M/4,40 m, XL/4,75 m) verfügen über eine Lithium-Ionen-Batterie mit 50 kWh Kapazität, nach dem WLTP-Fahrzyklus ermöglicht sie eine Reichweite von 275 Kilometer. Das integrierte System zur Rückgewinnung von Brems- und Verzögerungsenergie verbessert dabei vor allem im Stadtverkehr die Reichweite während der Fahrt, verspricht Citroën.

Die Batterie ist beim ë-Berlingo Kastenwagen im Chassis unter den Sitzen und der Ladefläche verbaut, wodurch das Laderaumvolumen erhalten bleibt. Die Garantie auf das Akkupaket beträgt acht Jahre oder 160.000 Kilometer für 70 Prozent der Ladekapazität. Der Elektroantrieb erzeugt 100 kW (136 PS) Leistung und 260 Nm maximales Drehmoment. In den drei verfügbaren Fahrmodi (Eco, Normal, Power) liegt die Höchstgeschwindigkeit stets bei 130 km/h.

Die 50-kWh-Batterie lässt sich an einer öffentlichen Schnellladestation in knapp 30 Minuten bis zu 80 Prozent aufladen. An einer privaten oder öffentlichen Wall Box mit 3,7- oder 22-kW-Ladeanschluss dauert eine vollständige Ladung etwa 7 Stunden 30 Minuten via 7,4 kW einphasig oder rund 5 Stunden via 11 kW dreiphasig. Die Ladezeit des E-Transporters an einer konventionellen Haushaltssteckdose gibt Citroën nicht an.

Die Nutzlast des 1,84 Meter hohen ë-Berlingo Kastenwagen liegt bei bis zu 800 Kilogramm und die maximale Anhängelast bei 750 Kilogramm. Im Innenraum können bis zu drei Personen nebeneinander Platz nehmen. Das Laderaumvolumen variiert je nach Länge zwischen 3,3 und 4,4 m³. Dank der Ladebreite von 1,23 Meter können zwei Europaletten hintereinander verstaut werden.

Das Navigationssystem des ë-Berlingo kann bei Bedarf auch Ladestationen mit Strompreisen, Parkhäuser mit den entsprechenden Gebühren, den Wetterbericht sowie lokale Sehenswürdigkeiten anzeigen. Das Infotainment-System ist mit Apple CarPlay und Android Auto kompatibel. Über die „MyCitroën“-App kann der Kunde den Ladezustand der Batterie und die Reichweite von unterwegs abfragen sowie die Innenraumtemperatur vor Fahrtantritt und zeitlich versetzte Ladezeiten programmieren.

Zu den Assistenzsystemen des ë-Berlingo Kastenwagen gehören unter anderem ein Spurhalteassistent, eine Rückfahrkamera mit Radarsensoren, ein Toter-Winkel-Assistent, eine Notbrems-Funktion und eine Bergabfahrhilfe mit intelligenter Traktionskontrolle. Zusätzlich gibt es ein optionales Head-up-Display und einen Überlast-Anzeiger. Ein hochauflösendes 10-Zoll-Kombiinstrument ist ebenfalls gegen Aufpreis erhältlich.