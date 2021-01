Daimler-Forschungsvorstand Markus Schäfer hat in einem ausführlichen Interview mit Auto Motor und Sport auch über die Elektromobilität und für Stromer zentrale Antriebskomponenten gesprochen. Speziell Elektromotoren und die Leistungsfähigkeit der Batterie hält er für wichtig, hier wollen die Schwaben daher weiter an Verbesserungen arbeiten.

Neue Elektromotoren wird Daimler nicht mehr wie angedacht einfach aus dem Regal von Zulieferern nehmen. Man habe gelernt, dass die Möglichkeiten einer E-Maschine bezüglich der Effizienzsteigerung, die sich in Batteriegröße und Reichweite und somit den Kosten niederschlägt, „nicht zu unterschätzen“ sind. „Da zählt jedes Prozent“, so Schäfer. „Also muss man als Fahrzeughersteller das Zusammenspiel aus Motor, Batterie und Leistungselektronik in- und auswendig beherrschen.“

Aktuell bietet Daimler mit den Elektroautos der Kernmarke Mercedes-Benz maximal 390 Kilometer Reichweite gemäß WLTP. Die demnächst startende Luxuslimousine EQS soll mit einer neuen Architektur 700 Kilometer schaffen. Entscheidend dafür sei die Chemie der Batteriezellen, erklärte Schäfer. In den Laboren Daimlers werde bereits die nächste Akku-Generation – eine Lithium-Nickel-Cobalt-Mangan-Zelle – mit mehr Energiedichte bei hoher Ladezyklenfestigkeit entwickelt. Für Fahrzeuge mit kleinerer Batterie böten sich aber auch günstigere Lithium-Eisenphosphat-Akkus an.

Daimler hatte bis 2015 selbst Batteriezellen hergestellt, lässt sich künftig aber von den heute in diesem Bereich führenden Firmen aus Asien mit Akkus beliefern. Diese werden dann in Daimlers „globalem Batterieproduktionsverbund“ zu Batteriesystemen konfektioniert. Zu der Entwicklung in diesem Bereich sagte Schäfer, dass man sich bei den Kosten „auf einem rapide abfallenden Ast“ befinde, bei einem auf der anderen Seite „steilem Anstieg von Energieinhalt“. Die als wesentlich für den Durchbruch von Elektroautos in den Massenmarkt geltende Kostenschwelle von rund 100 US-Dollar pro Kilowattstunde habe vor zwei bis drei Jahren noch als nahezu unerreichbar gegolten – „das sieht jetzt schon anders aus“. Selbst das reiche aber noch nicht, um Verbrenner und E-Auto zum gleichen Preis anbieten zu können.

Das Elektroauto-Programm von Mercedes für Privatkunden besteht derzeit aus der Großraumlimousine EQV und dem SUV EQC. Letzterer liegt bei den Verkäufen hinter den Erwartungen zurück, intern sollen einige das Modell als „Rohrkrepierer“ bezeichnet haben. Der Daimler-Forschungsvorstand verteidigte den EQC, dieser biete in seinem Segment „einen einzigartigen Geräusch- und Fahrkomfort, höchste Sicherheit, Konnektivität und Assistenzsysteme“. Das Fahrzeug sei kein Ausrutscher gewesen, sondern „ein echter Mercedes und ein optimales Produkt für den Umstieg vom Verbrenner in die Elektrowelt“. Auch im Elektrozeitalter werde Mercedes viel Wert auf ein Fahrverhalten mit einer präzisen Lenkungs- und Bremsenabstimmung legen.

Neue Plattform für „das ultimative Elektroauto“

Der EQC baut auf dem als Verbrenner konzipierten GLC auf, der EQS dagegen auf der neuen Elektro-Architektur EVA. Bis Mitte des Jahrzehnts soll die „Electric first“-Plattform MMA für kompakte und mittlere Stromer folgen. Schäfer räumte ein, dass der Konzern früher möglicherweise nicht mutig genug war und sich nach frühen negativen Erfahrungen manchmal zu konservativ verhalten habe. Die MMA-Plattform sei „ein harter Einschnitt“, man fange damit von ganz vorne an. Das sei nötig, um „das ultimative Elektroauto“ zu bauen. Diese Erkenntnis sei während der Produktion eine Reiher anderer Elektroautos gewachsen.

Neben modernen E-Autos sei nun auch wichtig, die öffentliche und private Infrastruktur weiter voranzutreiben. Es mangele zudem an grünem Strom. Um die Infrastruktur zu verbessern, müssten sehr viele Parteien am selben Strang ziehen. Eine Herausforderung beim Laden ist die im Vergleich zum Tanken von Verbrennern noch deutlich längere Wartezeit. In „allernächster Zukunft“ seien 15 Minuten für eine Ladung realistisch, meinte Schäfer. Auch die für einen kompletten Tankvorgang bei Verbrennern durchschnittlich nötigen sechs Minuten seien erreichbar – „voraussichtlich in den 2030er Jahren“.

Die neue Strategie von Mercedes sieht neben mehr Elektromobilität einen stärkeren Fokus auf Luxus und Nachhaltigkeit vor. Schäfer zufolge verträgt sich das gut. Er sieht bei elektrischen Autos noch viel Optimierungspotenzial, insbesondere bei der mit einem großen CO2-Rucksack aus der Fabrik kommenden Batteriezelle. Daimler setze hier zukünftig auf CO2-neutral entstehende Produkte, beispielsweise aus einer in Bitterfeld-Wolfen geplante Fabrik des Partners Farasis. Der Autokonzern arbeite zudem mit seinen Zulieferern an den bestehenden Fabriken, um auch dort Nachhaltigkeit darzustellen. Bei kritischen Materialien wie Kobalt kümmere man sich um die Lieferketten und reduziere die eingesetzten Mengen.

„Da morgen nicht in großen Mengen E-Fuels verfügbar sein werden, hat das Elektroauto hinsichtlich der Nachhaltigkeit ein viel größeres Potenzial als der Verbrenner“, sagte Schäfer. Doch nicht nur der Antrieb lasse sich nachhaltiger gestalten. So arbeite Daimler derzeit etwa an einer „erheblichen Erhöhung“ des Anteils wiederverwerteter Materialien im Interieur seiner Fahrzeuge.