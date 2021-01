Kunden von EnBW mobility+ können künftig auch Schnellladepunkte von Fastned in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz nutzen. Die Infrastruktur des niederländischen Anbieters ergänzt das Ladepunkte verschiedener Betreiber bündelnde „HyperNetz“ des deutschen Energiekonzerns. Dabei gilt auch an den Schnellladepunkten von Fastned ein einheitlicher Preis je Kilowattstunde.

„So wie wir mit unserem Engagement beim Ausbau der bundesweiten Schnellladeinfrastruktur setzen auch unsere niederländischen Kolleg*innen auf einfaches, schnelles Laden mit 100 Prozent Ökostrom und ein optimales Ladeerlebnis. Davon profitieren nun auch alle EnBW mobility+ Kund*innen“, so Timo Sillober von der EnBW.

Von den insgesamt 125 angebundenen Schnellladestandorten von Fastned befinden sich 18 in Deutschland, 105 in den Niederlanden und zwei in der Schweiz. Die Strom-Tankstellen ermöglichen das Laden mit Leistungen bis 300 Kilowatt, Elektroautos können so wie an EnBW-eigenen Schnellladern je nach Ladeleistung Energie für 100 Kilometer Reichweite in fünf Minuten ziehen. Das Laden bei Fastned ist zunächst nur mit der EnBW mobility+ Ladekarte möglich.

Aktuell stehen den Nutzern von EnBW mobility+ nach Angaben des Energieunternehmens mehr als 100.000 Ladepunkte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien und den Niederlanden zur Verfügung. Ziel der Zusammenarbeit mit Fastned sei es auch, europaweite Mobilität mit dem Elektroauto einfacher zu machen, sagt Sillober. „Neben dem Ausbau unserer eigenen Schnellladeinfrastruktur spielen Kooperationen mit erstklassigen Partnern eine wichtige Rolle für unser länderübergreifendes und dichtes Ladenetz.“

Die EnBW hat angekündigt, bis 2025 jährlich rund 100 Millionen in den deutschlandweiten Ladeinfrastrukturausbau zu investieren. Mit mehr als 450 eigenen Schnellladestandorten betreibe man bereits heute das größte Schnellladenetz in Deutschland. In diesem Jahr soll die Zahl der Schnellladestandorte auf 1000 steigen. Mit Partnern wie mit Fastned soll auch das Ladenetz im Ausland weiter wachsen.