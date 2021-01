Shell will vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung bis zum Jahresende Ubitricity übernehmen. Das in Berlin gegründete Startup ist mittlerweile in mehreren europäischen Ländern aktiv und betreibt mit mehr als 2700 Ladepunkten eigenen Angaben nach das größte öffentliche Ladenetz in Großbritannien. Zudem existierten in Europa über 1500 Ubitricity-Ladepunkte für Flottenkunden.

Ubitricity arbeitet mit lokalen Behörden zusammen, um Lademöglichkeiten für Elektroautos in bestehende Straßeninfrastrukturen wie Laternenmasten und Poller zu integrieren. „Mit der Übernahme treibt Shell die Expansion in dem schnell wachsenden On-Street-Lademarkt für Elektrofahrzeuge voran und erweitert Kernkompetenzen, um das Ladeangebot insgesamt auszubauen“, heißt es in einer Mitteilung des Mineralölkonzerns. Aktuell biete man über 1000 „Ultraschnell-Ladepunkte“ an rund 430 Shell-Tankstellen plus weltweit mehr als 185.000 Ladepunkte an unterschiedlichen Standorten wie etwa Tankstellen, Autobahnen und „Elektro-Hubs“.

„Indem wir mit Städten und Kommunen zusammenarbeiten, möchten wir die wachsende Zahl von Shell Kunden unterstützen, die auf ein Elektroauto umsteigen wollen, und es Ihnen so bequem wie möglich machen“, so István Kapitány von Shell Global Mobility. „On-Street-Optionen wie Laternen-Lademöglichkeiten, die von ubitricity angeboten werden, werden für diejenigen, die in Städten leben und arbeiten oder keinen privaten Parkplatz haben, von entscheidender Bedeutung sein. Ob zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs, wir möchten unseren Kunden zugängliche und erschwingliche Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge bieten, egal wo sie sich befinden.“

Shell hat vor, bis 2050 ein „Netto-Null-Emissions-Energieunternehmen“ zu werden. Mit den entsprechenden Produkten wolle man den Kunden helfen, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Der Kauf von Ubitricity sei ein weiterer Abschnitt auf diesem Weg. Zuvor hatte der Ölmulti bereits den niederländischen Ladesäulen-Anbieter New Motion sowie die deutsche Ökostrom-Firma Sonnen gekauft sowie sich an dem europäischen Schnellladenetz-Joint-Venture Ionity beteiligt.