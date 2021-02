An der Raststätte Sindelfinger Wald an der A8 bei Stuttgart gibt es seit Februar einen neuen „Schnellladepark“ der EnBW. An den acht neuen, sogenannten High Power Charging (HPC) Ladepunkten können Elektroautos je nach technischer Ausstattung mit bis zu 300 Kilowatt Ladeleistung in fünf Minuten Reichweite für 100 Kilometer laden. Insgesamt stehen damit nun zwölf Ladepunkte der EnBW an der Raststätte zur Verfügung.

Baden-Württemberg unterstützt im Rahmen des Förderprojekts „Fast Lane-BW“ den Ausbau solcher Ladestationen an viel befahrenen Fernstrecken. „Schnell-Ladestationen sind wichtig für den Umstieg auf E-Mobilität. Sie sind ein wichtiger Baustein für die Verkehrswende. Das Ziel heißt klimafreundliche, nachhaltige Mobilität“, so Landesverkehrsminister Winfried Hermann. Neben dem Ausbau an Fernverkehrswegen fördere Baden-Württemberg auch die Infrastruktur in innerstädtischen Ballungszentren, wie etwa im Projekt USP-BW (Urbane Schnellladeparks in Baden-Württemberg).

Deutschlandweit wird laut der EnBW jede dritte Autobahnraststätte durch den Energiekonzern mit HPC-Schnellladern versorgt. Zur Alltagstauglichkeit gehöre, dass man mit dem Elektroauto auch längere Strecken problemlos zurücklegen kann, unterstreicht EnBW-Chef Frank Mastiaux. Deshalb seien Schnellladestandorte an Fernverkehrsstrecken wie an der A8 wichtig.

Fast zeitgleich mit dem Standort Sindelfinger Wald sind bisher vier weitere „Fast Lane-BW“-Ladeparks in Betrieb gegangen: an den Raststätten Hegau-West (A81), Kraichgau-Nord und -Süd (A6) sowie Illertal-West (A7). Hinzu kommen Standorte, die EnBW in eigener Regie ausbaut, wie etwa der im vergangenen Jahr eröffnete Ladepark bei Rutesheim, ebenfalls an der A8. „Wie an allen EnBW-Ladepunkten fließt auch hier ausschließlich Ökostrom“, betont das Unternehmen.