Die Bundesregierung fördert den Aufbau von Ladeinfrastruktur, mit einem „Schnellladegesetz“ soll demnächst die Errichtung von Ladesäulen mit hoher Leistung forciert werden. Der sogenannte Referenten-Entwurf dazu wurde Ende 2020 den Verbänden und beteiligten Ministerien vorgelegt. Der Energiekonzern EnBW reagierte laut einem Bericht der Welt am Sonntag „alamiert“ auf die Pläne.

„Bislang herrschte weitgehend Einigkeit, die Ladeinfrastruktur in Deutschland marktgetrieben auszubauen“, heiße es in einem Schreiben der EnBW an die Staatssekretäre des Bundesverkehrsministeriums Tamara Zieschang und Steffen Bilger. Durch das geplante Gesetz befürchte das Unternehmen „als größter Betreiber von Schnellladeinfrastruktur in Deutschland erhebliche negative Auswirkungen auf den bestehenden Markt und den zukünftigen Wettbewerb“.

Die EnBW baut ihr Schnellladenetz laufend aus, zum Teil in Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel und der Gastronomie. Das Unternehmen hat angekündigt, bis 2025 jährlich rund 100 Millionen Euro in deutschlandweite Ladeinfrastruktur zu investieren. In diesem Jahr soll die Zahl der Schnelllade-Standorte auf 1000 steigen. Durch Beihilfen der Regierung drohe die Gefahr, dass „eine staatlich induzierte Parallelwelt mit zahlreichen negativen Konsequenzen entsteht“, heißt es in dem Brief an das Verkehrsministerium.

Wenn die Bundesregierung ihre Förderung an Preisobergrenzen für Ladevorgänge koppelt, führe das „zu einem ruinösen Wettbewerb für die Bestandsinfrastruktur“, fürchtet die EnBW. Mit der drohenden „Vollkasko-Förderung“ würden geplante Standorte nicht mehr realisiert, weil weder den Kunden noch den Einzelhandels-Partnern höhere Preise als an den geförderten Standorten vermittelbar wären. Unter dem Strich würde das dem Hochlauf der E-Mobilität mehr schaden denn nützen, sagte Andreas Renner, Leiter Politik und Regierungsangelegenheiten bei der EnBW.

Das Energieunternehmen sieht auch im Bereich der Ausstattung staatlichen Einfluss kritisch. Durch Vorgaben beispielsweise für Kreditkartenterminals oder Kommunikationsstandards drohe „ein Flickenteppich an technischen Lösungen und Services“, was die Komplexität und Intransparenz für alle Marktteilnehmer unnötig erhöhen würde.

Ministerium will Konkurrenzsituationen vermeiden

Der Bestand an Ladesäulen werde in die weitere Bedarfsermittlung miteinbezogen, versicherte eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums auf Nachfrage der Welt am Sonntag. Die zuständige „Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur“ rechne mithilfe eines digitalen Werkzeugs den Standort und die Leistung von bereits vorhandenen Ladepunkten bei den Planungen für den künftigen Bedarf mit ein. So könne man ausschließen, dass in der Nähe von bestehenden Ladesäulen neue Schnellladesäulen eingeplant werden, erklärte die Sprecherin. „Konkurrenzsituationen werden so vermieden.“

Die Regierung will mit dem geplanten Ausbau des Schnellladenetzes laut der Welt am Sonntag insbesondere lokale Lücken mit Blick auf Mittel- und Langstreckenfahrten schließen, die für private Investoren bislang nicht attraktiv sind. Können Bestandsbetreiber nachweisen, dass sie dadurch einen unfairen wirtschaftlichen Nachteil erleiden, soll es die Möglichkeit einer Entschädigung geben.