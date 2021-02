Deutschland und andere Länder wollen in Europa eine groß angelegte Batteriezellen-Produktion forcieren. Damit soll insbesondere die Abhängigkeit der hiesigen Automobilindustrie von den bisher bei E-Auto-Akkus dominierenden asiatischen Firmen vermindert werden. Von den dazu vorgesehenen Milliardeninvestitionen profitiert aber auch das US-Unternehmen Tesla – Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) äußerte sich nun zu den Hintergründen.

Die EU-Kommission hat kürzlich ein zweites Mal Milliardenhilfen für den Aufbau einer Batterieproduktion in Europa genehmigt. Deutschland und weitere EU-Länder können nun zusätzliche Gelder bereitstellen. Das zweite Batterie-IPCEI (IPCEI steht für Important Project of Common European Interest/Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse) wird von der Bundesrepublik koordiniert, zu den hierzulande geförderten Vorhaben gehört eines von Tesla. Der Elektroautobauer mit Sitz in Kalifornien kann einem Medienbericht zufolge auf einen einstelligen Milliardenbetrag hoffen.

Der deutsche Wirtschaftsminister wurde bei einer Fragerunde von einem Journalisten auf die Meldung angesprochen, dass Tesla-Chef Elon Musk mit einer hohen IPCEI-Förderung rechnen kann – eigentlich sei das Förderprogramm doch aber für europäische Unternehmen gedacht. Über zwei Drittel der Fördermittel bekämen Firmen, die schon immer hier waren und produzieren, erwiderte Altmaier laut Business Insider. „Aber – und das ist die Basis meiner Gespräche mit Elon Musk, die jährlich stattfinden, das Prinzip der Gleichbehandlung, das wird respektiert.“

Tesla baut seit Anfang 2020 in Brandenburg nahe Berlin seine erste Elektroauto-„Gigafactory“ in Europa. An dem Standort soll auch die weltgrößte Batterie-Fabrik entstehen, in Deutschland ist zudem ein Entwicklungs- und Designzentrum vorgesehen. Altmaier sagte, dass ausländische Unternehmen nicht diskriminiert werden dürfen, sofern sie die Anforderungen des Förderprogramms einhalten. Ein zentrales Zugangskriterium des zweiten IPCEI-Förderprogramms für die Akkufertigung ist Business Insider zufolge, dass die Unternehmen dazu in der EU forschen und entwickeln. „Unternehmen wie CATL haben keinen Zuschlag bekommen, weil sie nicht nachweisen konnten, dass sie Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten nach Europa bringen. Und dass dieses Projekt innovativ ist“, erklärte Altmaier. „Tesla konnte das“.

Der Minister merkte an, dass die Investitionsentscheidung für Tesla nicht alleine von Deutschland getroffen worden sei, sondern in einem Beihilferahmen von der Europäischen Kommission. Das erklärte Ziel der Batteriezell-Förderung durch EU-Länder ist, die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu erhöhen und Abhängigkeiten bei Schlüsseltechnologien zu vermeiden. Mit der Entwicklung und Produktion von Batteriezellen in Deutschland kann dazu nach Ansicht der Politik auch Tesla beitragen.