Tesla will sein neues Mittelklasse-SUV Model Y in Deutschland direkt aus der seit Anfang vergangenen Jahres in Bandenburg entstehenden ersten Eruopa-„Gigafactory“ des Unternehmens ausliefern. Dass dies schon wie angekündigt ab Mitte dieses Jahres gelingen könnte, bezweifeln viele – Tesla ist aber offenbar im Zeitplan.

Im deutschen Online-Konfigurator heißt es zum Model Y seit Kurzem, dass die Produktion „voraussichtlich Mitte 2021“ beginnt. Zuvor hatte Tesla an dieser Stelle lediglich erklärt, dass der Start der Fertigung „2021“ vorgesehen sei. Die Fortschritte bei der Errichtung des deutschen Standorts sind nun wohl groß genug, um tatsächlich für Mitte des Jahres die Einführung des Model Y anzuvisieren. Wie es auf der Baustelle aktuell aussieht, hat Tesla-Chef Elon Musk kürzlich mit einem auf Twitter geteilten Video präsentiert:

Giga Berlin progress pic.twitter.com/ekpG5qcbUi — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2021

Tesla zieht seine Gigafactories modular hoch, sie werden also über die Jahre immer wieder erweitert. So soll in Brandenburg in der Gemeinde Grünheide nahe Berlin neben dem Model Y später auch der Mittelklassewagen Model 3 vom Band laufen. Tesla hat für den Standort zudem die weltgrößte Batterie-Fabrik angekündigt, dafür kann das US-Unternehmen auf eine Milliardenhilfe des deutschen Staates hoffen.

Das Model Y wird in den USA schon seit Anfang 2020 an Kunden übergeben, in China seit Anfang dieses Jahres – jeweils aus lokaler Fertigung. Hierzulande bietet Tesla zum Start die Ausführung „Maximale Reichweite“ sowie die Sportversion „Performance“ an. Der Vermerk der Produktion ab voraussichtlich Mitte 2021 findet sich derzeit im Online-Konfigurator nur für das Model Y Maximale Reichweite, die Variante Performance läuft demnach später an.

Für das in Deutschland gebaute Model Y werden innovative Technologien erwartet: ein neues Design des Batteriepakets als Teil der tragenden Struktur mit ebenfalls neuen „4680“-Akkus. Außerdem hinten und vorne jeweils ein großes, nicht mehr aus mehreren Stücken bestehendes Gussteil. Darüber hinaus ist ein neues Lackiersystem geplant.

Das Model Y Maximale Reichweite kostet in Deutschland vor Förderung ab 60.650 Euro, dafür gibt es gemäß WLTP-Norm 505 Kilometer Reichweite. Von Null auf Hundert geht es in 5,1 Sekunden, maximal sind 217 km/h möglich. Das ab 67.650 Euro verkaufte Model Y Performance erreicht Tempo 100 in 3,7 Sekunden und fährt bis zu 241 km/h schnell. Später soll es ergänzend erschwinglichere Versionen geben.