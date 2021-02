Citroën bietet den Berlingo 2021 in neuen elektrischen Versionen an. Nach dem ë-Berlingo Kastenwagen wurde nun der ë-Berlingo Hochdachkombi vorgestellt. Er kommt wie das Modell mit umschlossenem Laderaum Ende dieses Jahres auf den deutschen Markt. Optisch unterscheidet sich der Elektro-Van von den Verbrennern durch den Ladeanschluss an der linken hinteren Karosserieseite, blaue Details an den Stoßfängern und den seitlichen „Airbump“ sowie das neue „ë“-Logo an Front und Heck.

Der 2021er ë-Berlingo wird in zwei Längen sowie als Fünf- bzw. Siebensitzer geliefert. Mit seiner 50-kWh-Lithium-Ionen-Batterie bietet er eine Reichweite von bis zu 280 Kilometern nach WLTP-Norm. Das verbaute System zur Rückgewinnung der Brems- und Verzögerungsenergie verbessert die Reichweite während der Fahrt. Das Akkupaket ist im Chassis unter den Sitzen und der Ladefläche verbaut, wodurch das Innenraumvolumen erhalten bleibt. Die Garantie auf die Batterie beträgt acht Jahre oder 160.000 Kilometer für 70 Prozent der Ladekapazität.

Der Antrieb des ë-Berlingo erzeugt eine Leistung von 100 kW (136 PS) und ein maximales Drehmoment von 260 Nm. In allen drei Fahrmodi (Eco, Normal, Power) liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 135 km/h. Der Normal-Modus (80 kW/210 Nm) optimiert Reichweite und Leistung, der Eco-Modus (60 kW/180 Nm) reduziert den Energieverbrauch durch begrenzte Antriebs- sowie Heizungsleistung und der Power-Modus (100 kW/260 Nm) sorgt für hohe Leistung bei maximaler Zuladung. Die Anhängelast beträgt maximal 750 Kilogramm.

An einer öffentlichen Schnellladestation kann der ë-Berlingo mit 100 kW in knapp 30 Minuten bis zu 80 Prozent wieder aufgeladen werden. An einer Wall Box zu Hause oder am Arbeitsplatz dauert eine vollständige Aufladung etwa fünf Stunden (11 kW dreiphasig). Über die „MyCitroën“ App können der Ladezustand der Batterie und die Reichweite abgefragt sowie die Innenraumtemperatur vor Fahrtantritt und zeitlich versetzte Ladezeiten programmiert werden.

Beim neuen ë-Berlingo haben Kunden die Wahl zwischen den beiden Längen M (4,40 m) und XL (4,75 m). Je nach Version können bis zu sieben Personen befördert werden. Der Einstieg erfolgt über zwei seitliche Schiebetüren. Für Gepäck verbirgt sich hinter einer breiten Heckklappe ein Kofferraum mit einem Ladevolumen von 775 Liter in der Länge M und 1050 Liter in der Länge XL (Fünfsitzer). Der Zugang zum Laderaum wird durch eine dunkel abgetönte, separat zu öffnende Heckscheibe sowie eine in zwei Höhen arretierbare Kofferraumabdeckung erleichtert.

Den Fahrer unterstützen im neuen ë-Berlingo bis zu 18 Assistenzsysteme. Der elektrische Hochdachkombi verfügt unter anderem über Spurhalteassistent, Toter-Winkel-Assistent, Anhängerstabilitätskontrolle, Head-up-Display und Notbremssystem. Eine 180-Grad-Rückfahrkamera erleichtert Parkmanöver. Ein personalisierbares 10-Zoll-Kombiinstrument steht je nach Ausstattung zur Verfügung. Das Navigationssystem zeigt in Verbindung mit vernetzten Services Verkehrsverhältnisse in Echtzeit. Bei Bedarf werden Ladestationen inklusive Strompreisen, Parkhäuser mit den entsprechenden Gebühren, der Wetterbericht sowie lokale Sehenswürdigkeiten präsentiert. Das System ist mit Apple CarPlay und Android Auto kompatibel.

Der neue ë-Berlingo kommt im Herbst 2021 in den Handel. Preise hat Citroën noch nicht veröffentlicht, mit Verbrennungsmotor startet die Baureihe bei 20.990 Euro.