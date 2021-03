Mercedes-Benz hat kürzlich mit dem Kompakt-SUV EQA sein drittes Elektroauto vorgestellt, in diesem Jahr folgen das ebenfalls kompakte SUV EQB sowie die Luxuslimousine EQS. Anschließend sind der EQE im E-Klasse-Segment sowie jeweils SUV-Versionen von EQE und EQS geplant. Ein nur batteriebetriebenes Modell wie die Mittelklasse-Limousine C-Klasse wird es von Mercedes vorerst wohl nicht geben.

Während EQS und EQE auf der neuen Elektro-Plattform EVA (Electric Vehicle Architecture) basieren, bauen die neuen kompakten Voll-Stromer EQA und EQB noch auf für Verbrennungsmotoren entwickelten Architekturen auf. Der Entwicklungschef der Mercedes-Mutter Daimler Markus Schäfer deutete im Gespräch mit Autocar an, dass man im C-Klasse-Segment auf die im letzten Jahr angekündigte MMA-Plattform (Mercedes-Benz Modular Architecture) für kompakte und mittlere Modelle wartet.

Die aktuelle Generation der C-Klasse wird nach den Worten von Schäfer nicht nachträglich auf reinen Strombetrieb umgerüstet. „Dieses Fahrzeug adressiert die derzeitige Nachfrage einer loyalen Kundengruppe, die wir weltweit als hoch einschätzen. Gleichzeitig bieten wir eine Reihe an Elektroautos wie EQA, EQB und EQC sowie in den nächsten Monaten den EQS und EQE an, es gibt also eine breite Palette an Fahrzeugen“, so Schäfer.

Der Daimler-Manager merkte an, dass Mercedes das Angebot erweitern werde. Er verwies auf die geplante MMA-Plattform, die vorrangig für elektrische Autos konzipiert werde. Darauf würden ab 2024 kompakte E-Pkw gebaut, es seien aber auch mittelgroße Modelle möglich. Zu den neuen Mercedes-Fahrzeugen mit der MMA als Basis könnten auch Modelle wie die C-Klasse gehören, sagte Schäfer.

Noch ist also abzuwarten, ob und in welcher Form die C-Klasse als Elektroauto verkauft wird. Bis auf Weiteres bietet Mercedes die kürzlich präsentierte nächste Generation der Baureihe in optimierten teilektrischen Versionen an. Die neuen Plug-in-Hybride verfügen im Vergleich zu den Vorgängern über eine größere Batterie für deutlich mehr E-Mobilität: Mit bis zu 100 Kilometer gemäß WLTP-Norm sollen sich die elektrifizierten C-Klasse-Modelle in vielen Fälle rein elektrisch ohne Einsatz des Verbrennungsmotors nutzen lassen. Die Gesamtkapazität der Fahrbatterie wurde dazu auf 25,4 kWh erhöht, zuvor waren es 13,5 kWh für unter 60 E-Kilometer nach der auslaufenden NEFZ-Norm.