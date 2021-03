Stellantis will bei Elektroautos „Vollgas“ geben

Der in diesem Jahr aus der Fusion von Fiat Chrysler und PSA entstandene neue viertgrößte Autohersteller Stellantis muss sein Angebot wie der Rest der Branche weiter elektrifizieren. Konzernchef Carlos Tavares will erst später Genaueres zur künftigen E-Strategie präsentieren, hat im Vorfeld aber bereits erste Informationen zu seinen Plänen preisgegeben.

Zu Stellantis gehören viele international bekannte und erfolgreiche Automarken, darunter neben Fiat und Chrysler etwa Jeep, Dodge, Alfa Romeo, Lancia, Maserati sowie Citroën, Opel und Peugeot. Das bisherige Geschäft mit vorrangig Verbrenner-Fahrzeugen muss der Konzern angesichts immer strengerer Umweltgesetze zügig auf klimafreundlichere Antriebe umstellen. „Unsere Gesellschaft tendiert hin zu einem Verbot von Verbrennungsmotoren“, sagte Tavares. Er setzt daher künftig verstärkt auf E-Mobilität, insbesondere reine elektrische Modelle.

„Wir geben bei Batterie-Elektroautos Vollgas, weil wir glauben, dass der Verkaufsmix bei elektrifizierten Fahrzeugen sehr schnell in Richtung reine Batterie-Elektrofahrzeuge gehen wird“, sagte der Stellantis-Chef kürzlich bei einer Konferenz zu den Geschäftszahlen des Konzerns. „Wir denken nicht, dass wir weiter Mild- oder Plug-in-Hybride haben werden.“ Hintergrund der Markteinschätzung sei, dass bereits mehrere europäische Länder Verbote von Verbrennungsmotoren planen.

Stellantis plant laut Automotive News, bis 2025 in Europa voll- oder teilelektrische Versionen aller Modelle zu haben, auch die leichten Nutzfahrzeuge sollen umfassend elektrifiziert werden. Tavares kündigte an, in diesem Jahr zehn weitere „Hochspannungs“-Fahrzeuge einzuführen, worunter er Elektroautos, aber auch noch Plug-in-Hybride versteht.

Für später kommende neue Stromer sieht Stellantis unter anderem die von PSA entwickelte Plattform eVMP vor, die 2023 mit dem neuen Peugeot 3008 ihr Debüt feiern soll. Dieses Fahrzeug wird nach den Worten von Tavares zeigen, was die Kunden von elektrischen Autos der Stellantis-Gruppe erwarten können. eVMP erlaube bis zu 100 kWh starke Batterien für mehr als 600 Kilometer Reichweite. Stellantis arbeite hart daran, mehr Reichweite zu ermöglichen – im Bereich der Stromspeicher, aber auch mit Blick auf die Effizienz der Motoren und Getriebe sowie der Aerodynamik.

Neue E-Technik & vertikale Integration

Auf eVMP sollen kompakte und mittelgroße Elektroautos fahren. Für kleinere und auch kompakte E-Modelle ist eine neue Variante der sogenannten Multi-Energy-Plattform CMP geplant, die eCMP. Stellantis setzt bei seiner Elektrifizierung auf vertikale Integration, will also zentrale Bauteile selbst entwickeln und produzieren. Das soll neben mehr Kontrolle über die Qualität und Leistungsfähigkeit Kostenvorteile von bis zu zehn Prozent pro Elektroauto bringen. Auch bei Batterien engagiert sich das Unternehmen selbst, dazu betreibt Opel in Zukunft mit der französischen Total-Tochter Saft ein Gemeinschaftsunternehmen zur Produktion von E-Auto-Akkus.

Stellantis starte in einer kritischen Phase für den Durchbruch von Elektroautos in den Massenmarkt, erklärte Tavares. In den nächsten drei bis vier Jahren werde ein „Kampf“ ausgetragen, bei dem es darum gehe, bei batteriebetriebenen Autos den Faktor „Reichweitenangst“ abzuschaffen und erschwingliche, attraktive Angebote zu machen. Die zuvor von Tavares geführte PSA-Gruppe hat sich deutlich früher und intensiver als der Fusionspartner Fiat Chrysler der Elektromobilität zugewandt, die bereits getätigten Investitionen in die alternative Antriebsart bezeichnete Tavares als „Segen“ für Stellantis. Mit den von PSA in den neuen Konzern eingebrachten Technologien könnten die von Fiat Chrysler beigesteuerten Marken schnell ihre Verkäufe verbessern.

Bis die Marken von Fiat Chrysler mehr umweltfreundliche E-Fahrzeuge im Programm haben, wird weiter ein sogenannter CO2-Pool mit US-Elektroautobauer Tesla unterhalten. Verfehlen Autohersteller in der EU ihre Emissions-Ziele, drohen empfindliche Strafzahlungen. Um diese zu umgehen oder abzumildern, sind C2-Pools mit anderen Herstellern erlaubt. Im Rahmen dieser Regelung hat Fiat Chrysler laut Stellantis-Finanzchef Richard Palmer im letzten Jahr 300 Millionen Euro überwiesen, den Großteil davon wohl an Tesla. In diesem Jahr soll die Summe nur etwas geringer ausfallen.