Die französische PSA-Gruppe ist dabei, mit dem italienisch-amerikanischen Fiat-Chrysler-Konzern (Fiat Chrysler Automobiles/FCA) zu fusionieren. Bis das Vorhaben erfolgreich abgeschlossen ist, treiben die beiden Autohersteller ihre bisherigen Produkte und Strategien voran. PSA hat nun seine weiteren Pläne vorgestellt, demnach ist unter anderem eine komplett neue Architektur für Elektroautos in Arbeit.

Bisher setzt PSA bei seinen Marken Citroën, DS Automobiles, Peugeot und mittlerweile Opel auf die sogenannten Multi-Energy-Plattformen CMP (für kleinere Fahrzeuge) und EMP2 (für Kompakt- und Premium-Modelle). Damit lassen sich in mehreren Segmenten Fahrzeuge mit klassischem Verbrenner-, Hybrid- oder reinem Elektroantrieb bauen. In Zukunft werden auch auf der neuen „Electric Vehicle Modular Platform“ – kurz eVMP – Stromer entstehen, teilte der Konzern jetzt mit. Geplant sei ein breites Angebot im C- (Mittelklasse) und D-Segment (Obere Mittelklasse).

Wie es sich in der Branche bewährt hat, konzentriert sich PSA bei seinem neuen E-Baukasten auf die Anforderungen und Eigenheiten von nur mit Batterie betriebenen Wagen. Das soll für mehr Effizienz sorgen und die Vorteile des elektrischen Antriebs in den Mittelpunkt rücken, insbesondere bei der erzielbaren Reichweite sowie den Platzvorteilen. Es heißt aber auch, dass mit der eVMP „Hybrid-Derivate“ realisiert werden können – also Elektro-Systeme mit zusätzlicher Verbrenner-Technik. Teilelektrische Modelle sollen allerdings – wenn überhaupt – nur in einzelnen Märkten produziert werden.

Mit der eVMP will PSA Reichweiten von 400 bis 650 Kilometer gemäß WLTP-Norm erzielen. Aktuelle Baureihen der Franzosen, die es mit mehreren Antrieben gibt, schaffen in der vollelektrischen Ausführung nur deutlich unter 400 E-Kilometer pro Ladung. Fahrzeuge auf der eVMP sind laut PSA mit Vorder- oder Allradantrieb mit bis zu 250 kW (340 PS) Leistung möglich. Um die maßgeblich von den Batterien bestimmten Kosten zu senken, setze man standardisierte, modulare Energiespeicher ein. Die Akkupakete mit Kapazitäten von 60 bis 100 kWh werden wie in der Branche üblich im Fahrzeugboden verstaut.

PSA sieht die eVMP-Technologie für den weltweiten, langfristigen Einsatz vor. Damit ausgestattete Fahrzeuge lassen sich dem Unternehmen zufolge in bestehenden Fabriken mit den dortigen industriellen Verfahren umsetzen. Die erforderlichen Investitionen in die neue Architektur begrenze man durch umfangreiche Synergien mit der bisherigen EMP2-Plattform. Das erste Elektroauto auf der eVMP soll im Jahr 2023 in Form eines kompakten SUV auf den Markt kommen.

Die für Elektroautos ausgelegte Variante der aktuellen CMP-Plattform, die eCMP, will PSA ab 2025 in einer neuen, „absolut smarten“ Generation einsetzen. Bis zur Mitte des Jahrzehnts plane das Unternehmen, von zwei Multi-Energy-Plattformen zu zwei komplett elektrifizierten Plattformen zu wechseln. Neue Verbrenner-Architekturen soll es bei PSA also mittelfristig nicht mehr geben.